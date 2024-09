Spiv-Classe, che derby

La seconda giornata del campionato di Promozione ha già tre squadre in fuga, ovvero Forlimpopoli, Fratta Terme e Misano, capaci di vincere la seconda gara consecutiva dopo quella della domenica precedente al debutto. In chiave ravennate la vetrina spetta al San Pietro in Vincoli che, dopo il ko di misura a Fratta Terme, ha superato 3-2 il Classe in un derby ricco di emozioni e di gol. I padroni di casa sono stati abili a non demotivarsi di fronte ad un avversario che è stato capace di passare in vantaggio due volte. Al gol ospite di Scoglio (10’), ha risposto quasi immediatamente Bottini (12’). Andalò, autore del gol partita al debutto contro l’Edelweiss Forlì, ha riportato in vantaggio il Classe al 16’. Al botta e risposta ha replicato Santucci al 25’.

Terminata una prima frazione densa di realizzazioni, nella ripresa, alla mezzora, è stato l’ex Okonkwo a firmare il sorpasso e a regalare la prima vittoria stagionale allo Spiv che, in casa, non perde dal 7 gennaio (1-2 contro il Forlimpopoli). Un rimonta è stata fatale anche al Cervia United, uscito sconfitto 2-1 dal derby del ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia. I gialloblù, dopo il palo di Nicolini (8’) e dopo l’occasionissima di Tola (10’) sventata dal portiere di casa, sono passati in vantaggio al 12’ con Vitalino, abile a farsi trovare al posto giusto sull’assist di Pasolini. La gioia e la supremazia territoriale sono durate fino al 24’, quando il destro di Guagneli ha riportato il risultato in parità. Nel finale di 1° tempo il Cervia ha avuto ha avuto un’altra nitida occasione con Vitalino, la cui conclusione ha trovato la pronta risposta dell’estremo di casa Fabbri. Al rientro dagli spogliatoi, il match ha cambiato padrone quasi subito, cioè dopo 4’.

Protagonista il cesenaticense Lorenzini, furbo nel rubare palla a Mazzarini e a servire l’assist vincente per Collini. L’espulsione di Tisselli rende poi tutto più difficile. Frugesport e Sparta Castel Bolognese invece, sono state fermate dalla pioggia che, nel corso del match, si è abbattuta troppo violentemente sul ‘Mambelli’ di Fruges, rendendo impraticabile il terreno di gioco. I padroni di casa erano passati in vantaggio all’8’ con una rete di Bagnolini. Poi il fortunale ha spinto l’arbitro a sospendere il gioco al 30’. Quando la situazione si è normalizzata, il terreno era diventato impraticabile. L’arbitro ha atteso altri 10’, ma la pioggia ha ricominciato a cadere e dunque l’interruzione definitiva si è resa necessaria. Con tutta probabilità, il match verrà recuperato mercoledì 18, alle 20.30, e riprenderà dal 30’ del 1° tempo col risultato di 1-0.