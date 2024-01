Spogliatoi. Il tecnico Protti: "Che amarezza, non meritavamo un risultato così»

Dopo la pesante sconfitta contro il Pontedera, Protti ha parlato in conferenza stampa: "Partita difficilmente commentabile. Risultato di un’amarezza unica, non lo meritavamo. Oggi abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono tornato. Avevamo un gruppo di ragazzi rimaneggiato".

"Di solito – ha detto ancora amaro Protti – quando si va in conferenza stampa e si perde così difficilmente ci si mette la faccia. Ma io sono venuto per rispetto dei miei giocatori, che sono stati fantastici, e della gente che ci è venuta a vedere. Ho un gruppo di ragazzi unici che oggi mi hanno dimostrato che ci possono stare in questa categoria. Sono entrato nello spogliatoio, erano abbattuti ma gli ho fatto tanti complimenti. Hanno dato l’anima e fatto grandi cose contro una squadra organizzata. Poi però ci sono le regole e le categorie e la qualità del Pontedera ha fatto la differenza".

Protti in coda ai commenti sul match contro i toscani parla anche del mercato: "La squadra ha bisogno di rinforzi. Questi giocatori vanno aiutati, in primis in difesa, anche se oggi sono stati bravissimi. Se ci fosse stato qualche problema con uno di loro avrei fatto giocare il portiere di riserva. Sembra uno scherzo, ma ci ho pensato seriamente. Va dato rispetto a questi giocatori. Da dieci giorni ci alleniamo con tanti ragazzi della Primavera. Abbiamo assolutamente bisogno di mettere dentro giocatori grandi d’esperienza. Il gruppo attuale sta crescendo tanto e mi hanno ridato l’entusiasmo di fare l’allenatore vero". Il tecnico dei Canarini conclude parlando della salvezza: "Le partite sono sempre meno ma questa partita mi rende molto più fiducioso rispetto a quando abbiamo pareggiato o vinto. Io ho ancora la rogna di poterci salvare".

f. r.