Spqm-Felina è un match che vale doppio

Punti già pesanti in palio nella seconda giornata del 72° Torneo della Montagna. Vigilia serena per il Tricolore Carpineti (girone B) che sogna il bis di hurrà ricevendo la Borzanese al termine di una settimana ultra positiva, grazie al successo dei baby nel posticipo di martedì e al sigillo negli Amatori del trainer Simone Muratori che quest’anno divide la panchina con Massimo Lodi. Organico confermato con l’unico punto di domanda sul bomber Riccobono (Poggibonsi), autore di una doppietta al debutto. Nei pedecollinari dovrebbe mancare il bomber Trombetta a causa di precedenti impegni ed è caccia aperta a un centravanti e un difensore.

Promette gol e spettacolo la sfida Vettus-Gatta: gli enzani puntano a riproporre la rosa di domenica scorsa, mentre il Gatta ridisegna la difesa. Ritorna il centrale ex professionista Andrea Zaffagnini (Montegranaro), già utilizzato nella scorsa fase finale, e si cerca di recuperare il locale doc Martino alle prese con un fastidioso infortunio all’arcata sopraccigliare; out il bomber Grasso partito per le ferie, fiducia rinnovata al trio Oubakent-Vingiano-Da Pozzo. Dopo sette anni, il Montagna torna a Quattro Castella per salutare il debutto assoluto della neo-nata Spqm Montecavolo che insegue il riscatto così come il Felina in un match che vale doppio. I matildici di mister Unni schierano la formazione tipo grazie ai rientri dei fratelli Fabio e Mauro Piermattei e dell’attaccante Rozzi (2004 del Bibbiano/San Polo), mentre si ripropone la pattuglia esterna con lo stopper Borghi (Montecchio), il mediano Vaccari (Arcetana), il duttile Binini (Real Formigine) e gli avanti Fiocchi (Rolo) e Leonardi (Correggese). Rivoluzione con 4 cambi su 5 nella rosa forestieri nel Felina del trainer Manfredi dove viene confermato soltanto il fantasista Guerini: new-entry il tre-quartista mantovano Manarin, l’attaccante Ricchetti, il difensore Delcarro e il giovane Turano (2004) che ha vinto la Serie D coi veronesi del Caldiero. Prima casalinga per il Collagna che attende il Cerredolo: nella truppa di mister Lauro Bonini spazio all’ex granata Bardeggia, ingaggiato l’anno scorso dal Gatta in occasione della finale contro il Cervarezza, mentre il nucleo locale è al completo. Sulla sponda toanese out il figlio di nato Perugi squalificato che dovrebbe essere sostituito da Bucci, già utilizzato nello stesso ruolo durante la ripresa contro l’Olimpia Roteglia; ancora indisponibile per infortunio il capitano Schenetti. Blindati gli esterni guidati dal bomber Valenta e dal raffinato centrocampista Rrapaj in grande spolvero. Rivede la formazione l’Olimpia Roteglia che ripropone soltanto Diallo in attacco e Gentile in difesa; sempre out causa infortunio il locale di lusso Belfasti. Tris di novità per il Leguigno che in difesa riabbraccia il forte stopper paraguaiano Colman Castro, si affida in attacco al bomber Scarlata (Terre di Castelli), mentre in mezzo il ballottaggio è fra un nome del passato Selleri o il debuttante Gaiola (Forlì).

Nel suo panoramico campo, la Querciolese tenta lo sgambetto ai campioni in carica del Cervarezza che sostituiscono il tecnico Mobilio partito per le vacanze col regista Buffagni, ormai un fedelissimo dei termali. Il quadro con sedi, orari e arbitri (ore 16 i Giovanissimi, ore 17.30 i Dilettanti). Girone A: Spqm Montecavolo (0)-Felina (0) a Quattro Castella posticipate alle 17 e alle 18.30 (Muoio e Iotti). Girone B: Tricolore Carpineti (3)-Borzanese (1) a Carpineti (Colloca e Sermolino); Vettus (1)-Gatta (0) a Vetto (De Carluccio e Debidda). Girone C: Collagna (0)-Cerredolo (1) a Collagna (Falcitano e Amoruso); Olimpia Roteglia (1)-Leguigno (3) a Roteglia con gare spostate alle 18 e alle 19.15 (Mandato e Solito); Querciolese (0)-Cervarezza (3) a San Giovanni di Querciola (Bianco e Panariello).