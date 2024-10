Sprint Il Sasso Marconi non vuole fermarsi

Non poteva sognare inizio di stagione migliore il Sasso Marconi. Neopromossi dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, i gialloblù si sono calati benissimo in questa nuova e prestigiosa categoria e, a testimonianza di ciò, vi è l’attuale quarto posto a pari-merito con la Cittadella Vis Modena.

Capace di mettere a referto la bellezza di 12 punti in sette partite, la formazione allenata da Ivan Pedrelli ha sin qui subìto una sola sconfitta, peraltro immeritata, contro il Fiorenzuola, mentre il dato riguardante le vittorie segna già quota tre.

Di queste, due sono arrivate contro avversarie prestigiose del calibro di Prato e Ravenna (battuto addirittura in casa sua). Quattro giorni fa, il Sasso Marconi ha sfiorato l’ennesima impresa contro una big: in vantaggio 1-0 sul terreno di gioco del Piacenza, Deme Serigne e compagni hanno subìto il pareggio, sbagliato un rigore e resistito nonostante la doppia inferiorità numerica maturata negli ultimi venti minuti di gioco.

Oggi, alle 14,30, la band di Pedrelli dovrà vedersela con l’ennesima big di questo campionato. Al ‘Carbonchi’ salirà la temibile Pistoiese, seconda della classe nonché principale candidata alla vittoria finale assieme a Ravenna e Piacenza. E’ evidente come gli orange toscani possano disporre di una rosa più competitiva, ma, grazie a un gioco basato su pregevoli manovre in velocità, il Sasso ha già dimostrato di poter far male a chiunque.