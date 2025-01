Squalifiche. Un turno a Vanzan della Maceratese

I provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza. Un turno: Mazzoni (Fabriano Cerreto), Paoli (Urbania), Galeotti (Portuali Dorica), Galante (Urbino), Tempestilli (Chiesanuova), Vanzan (Maceratese), Maquiesse (Sangiustese). Promozione. Due gare: Savelli (Pergolese). Una gara: Tommasi e Carminucci (Azzurra Sbt), Marini (Aurora Treia), Del Moro (Corridonia), Battistelli (Montegiorgio), Baldelli (Lunano), Mattioli (S. Orso), Di Nuzzo (Sassoferrato Genga), Rossini (Biagio Nazzaro), Gallotti (Gabicce Gradara), Giunchetti (Tavulli Valfoglia), Terre (Vigor Castelfidardo). Allenatore: Buratti del Trodica squalificato per una giornata. Prima categoria. Una gara: Di Modica (Casette d’Ete), Bah, Aringoli (Elite Tolentino), Carletti (Folgore Castelraimondo), Lovascio (Montecassiano), Conti (Urbis Salvia), Campilia (Borgo Mogliano). Dirigenti: squalificato fino al 26 febbraio Gian Paolo Prugni (Belfortese) "Non in distinta – si legge nella motivazione – si avvicina all’arbitro stringendogli con veemenza la mano provocando dolore, e tenta di impedirne l’uscita dagli spogliatoi". Squalificati fino al 19 febbraio Nando Gugliemi e Paolo Pecchia della Belfortese.