Stagione finita per il capitano. Paolucci, crociato rotto. Tegola Civitanovese

"Ho riportato la lesione del crociato anteriore destro". È lo stesso Michele Paolucci, il bomber della Civitanovese, a scrivere il responso della risonanza magnetica fatta ieri mattina. Il giocatore nella ripresa del match contro l’Osimana era uscito dal campo assistito dai sanitari a seguito di un contrasto. "Dovrò – aggiunge nel post – stare lontano dai campi per un po’ ma non da questi splendidi ragazzi che stanno battagliando ogni giorno e avranno bisogno di tutto il nostro sostegno per raggiungere l’obiettivo". Il giocatore non si dà per vinto. "Già l’altroieri per istinto, nonostante il dolore, ho provato a rialzarmi, e così accadrà di nuovo, con pazienza e dedizione lotterò affinché quella di domenica non sarà la mia ultima partita con la maglia della squadra che amo".

"Ci dispiace tantissimo – commenta Mauro Profili, patron della Civitanovese – perché si tratta di un calciatore molto importante. Contro i giallorossi la sua prova è stata positiva e, oltre al fatto tecnico, è uno che fa sentire la sua presenza, in campo e fuori". Il presidente analizza il successo contro l’Osimana. "Nel primo tempo loro hanno avuto un’ottima occasione mentre noi siamo stati più bravi a trovare il gol che, finalmente, è arrivato su calcio d’angolo, come mai era successo in stagione. Nella seconda frazione di gioco, siamo stati solo noi in campo: siamo stati meno contratti, più vogliosi e li abbiamo messi sotto". Tuttavia la gara è stata aperta fino allo scadere, quando Becker, innescato da Ruggeri, ha realizzato il raddoppio. "Dovevamo chiuderla prima – ammette il patron –, ma i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo di compleanno. Ora spero che si ripetano per il mio onomastico, con un trionfo a Urbino". Domani si terrà il recupero della gara contro i gialloblù, appuntamento alle 18, non più alle 14.30 come inizialmente paventato, allo stadio Montelfetro. "Sarà una sfida spigolosa – avverte Profili – e noi vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata. Non avremo Paolucci ma potremo contare su Spagna e Buonavoglia, che hanno scontato la squalifica".

Francesco Rossetti