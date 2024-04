Stop Follonica Gavorrano. Col Real Querceta è 0-0

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Follonica Gavorrano e Real Forte Querceta ed i minerari dicono addio al sogno del primo posto. La prima occasione della gara la crea il Real Forte Querceta al 3’ con Bucchioni, che calcia da fuori e trova la risposta in tuffo di Filippis. Il Follonica Gavorrano non si fa attendere e risponde con Regoli al 6’ di testa. Al 24’ grande risposta di Gatti in tuffo sul colpo di testa di Ampollini, arrivato sulla punizione battuta da Macrì. Ghiotta occasione per il Follonica Gavorrano sfumata. La seconda parte della prima frazione vede i padroni di casa maggiormente alla ricerca del gol: prima però, al 36’, Masi impatta di testa su calcio d’angolo, colpisce forte ma non trova la porta difesa da Filippis. Nella seconda frazione la prima occasione della ripresa arriva all’11’ ed è per il mancino di Modic, che calcia da fuori ma trova la risposta centrale del portiere. Al 41’ Regoli sfiora l’eurogol in rovescia su azione di calcio d’angolo, miracolo di Gatti che salva il risultato per gli ospiti. Altra risposta del portiere al 43’, questa volta sulla girata di Mencagli. In virtù di questo risultato il campionato certifica la vittoria della Pianese, con i ragazzi di Masi che disputeranno i play off.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (14’ st Nardella), Pino (38’ st Dierna), Modic, Souare (25’ st Mencagli), Barlettani, Macrì (14’ st Grifoni), Ampollini, Botrini, Regoli. All. Masi.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Michelucci, Tognarelli, Masi, Pecchia, Bucchioni, Pegollo, Gabrielli (20’ st Flores), Giuliani (42’ st Gemmi). All. Buglio.