Stramaccioni nel mirino. E spunta Morachioli

Altri due giorni e il calciomercato chiuderà (c’è tempo fino alle ore 20 di giovedì). Per il direttore sportivo Roberto Goretti c’è ancora tanto lavoro da fare, e come successo in estate saranno molto calde le ultimissime ore. In entrata il nuovo nome è quello di Diego Stramaccioni, difensore roccioso alto 190 centimetri di piede mancino. Ha 23 anni (li ha compiuti il 2 gennaio) ed è di proprietà della Juventus: milita nella Nextgen, nel girone B di Serie C, e quest’anno ha totalizzato soltanto tre presenze perché ha dovuto recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore destro. Si era fatto male lo scorso 17 marzo, ed è tornato a disposizione a novembre. In carriera conta già 67 presenze in Serie C (ha vestito, oltre quella della Juve, la maglia del Vis Pesaro, e in Serie D quella del Cannara; prima le giovanili al Perugia). Nato ad Assisi, proprio nel perugino, vanta anche due presenze nella nazionale azzurra Under 20. Può fare anche il terzino sinistro: segno di buona esplosività nonostante la stazza.

Poi c’è il ’solito’ capitolo punta, con Luca Moro del Sassuolo (classe 2001, è in prestito allo Spezia) in pole position: potrebbe arrivare proprio oggi. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Gregorio Morachioli: è del Bari (domenica è rimasto in panchina), e compirà 24 anni il 27 febbraio. Non è una prima punta di peso: ama svariare su tutto il fronte offensivo, soprattutto partendo dalla fascia sinistra. Alto 172 centimetri, nello scacchiere di Nesta rimpolperebbe la batteria dei sottopunta. Sfumato definitivamente Mirko Maric (croato con cittadinanza bosniaca) attaccante 28enne del Monza che è diretto, in prestito, verso i croati del Rijeka. Capitolo uscite: Pettinari e Da Riva si accaseranno altrove nelle ultime ore di mercato, per Nardi la situazione Benevento si dovrebbe sbloccare oggi o domani.

Non solo mercato: sono ore di apprensione per l’infortunio di Cedric Gondo. L’ivoriano a Bari, nel secondo tempo, si è accasciato a terra molto dolorante. Il problema al bicipite femorale sinistro sarà valutato in queste ore (si spera che lo stop sia inferiore ad un mese). Buone notizie ieri pomeriggio ai campi: si sono rivisti Kabashi, Pajac e Reinhart, che hanno saltato il Bari per influenza.

Al momento, quindi, in vista dell’importante scontro salvezza di sabato (ore 14) con la FeralpiSalò, Alessandro Nesta dovrà fare a meno "soltanto" di Romagna (rientro previsto a fine febbraio) e Gondo.

E sicuramente avrà a disposizione qualche nuovo volto arrivato nelle ultime ore di mercato.