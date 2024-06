Strategie biancorosse. Carpi, occhi sul portiere Venturi . Piacciono anche Ciko e Sanat

Prosegue sotto traccia il lavoro del ds Bernardi sulla costruzione del Carpi, che da luglio inizierà ad annunciare le prime ufficialità.

CONFERME. Non ci sono dubbi su Lorenzi, Verza, Tcheuna, Cecotti (c’è da capire con che modalità col Milan), Calanca, Rossini, Forapani, Mandelli e Sall, poi il Carpi ha iniziato a dialogare con Saporetti che ha molte offerte di D. La volontà è quella di trattenere anche Cortesi, su cui c’è forte il Ravenna. Sicuri partenti sono i vari Zucchini, Gerbino, Bouhali, Larhrib, Beretta e Arrondini, con questi due che piacciono al Sant’Angelo. OBIETTIVI. Fra i pali con Lorenzi (che farà spola fra prima squadra e Primavera) arriveranno un giovane affidabile (Zacchi del Sassuolo il sogno) e un "over", che potrebbe essere Giacomo Venturi (’92), nella foto, rientrato alla Reggiana – con cui ha vinto due anni fa la Lega Pro – dopo le 38 gare alla Casertana. In difesa pronto l’annuncio di Zagnoni dalla Vis Pesaro che sarà il primo rinforzo, piace l’esterno Sevo Ciko (’98), italo albanese ex Derthona e Grosseto, quest’anno in C al Picerno con 32 gare e 4 reti. In mediana il primo obiettivo resta il cesenate Varone, ma sia lui che il canarino Giovannini per ingaggio e per altre pretendenti al momento sembrano fuori portata. Così Bernardi sta sondando varie piste: il trequartista Mohamed Ayman Sanat (2002) che cerca riscatto dopo un anno così così alla Torres (5 gare e un gol), la mezz’ala Nicolò Bagatti (’98), autore di 2 reti in 30 gare fra Novara e Brindisi, poi il centrocampista 2000 Christian Scorza svincolato dopo la discesa in D della Fermana con cui ha giocato 31 gare segnando un gol.

d.s.