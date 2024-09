Striscione a Pisa degli ultras. Calabro: "Il Comune sta facendo il massimo ma è il momento di accelerare i tempi». Nuovo appello di tecnico e tifosi per lo stadio

"30 settembre: comune, tic toc il tempo scorre". Con questo emblematico striscione sabato a Pisa gli ultras della Curva Nord Lauro Perini hanno fatto nuovamente presente all’amministrazione comunale la ’dead-line’ per il termine dei lavori di adeguamento dello stadio dei Marmi alla serie B, da lei stessa formulata, che scade proprio oggi. "Ringraziamo per l’ospitalità Pisa e i suoi ultrà" si leggeva in un altro striscione della tifoseria organizzata. Gli stessi concetti sono stati espressi a chiare lettere dal tecnico Antonio Calabro (nella foto) in sala stampa. "L’aspetto che mi preme sottolineare è ringraziare l’ospitalità di Pisa per quello che hanno fatto sinora. Ci siamo sentiti a casa ma adesso è ora di tornare a casa nostra prima possibile anche solo per fare gli allenamenti. Il problema oggi non è quando giocheremo in casa la prima partita ma per noi è quello di garantire degli allenamenti a Carrara dove poi abbiamo la nostra palestra e la nostra sala video".

"So che l’amministrazione sta facendo tantissimo – continua Calabro – sta facendo il massimo, ma esorto chi di dovere ad accelerare i tempi nella stesura del manto se è possibile farlo perché questi ragazzi hanno bisogno di andare a fare allenamento anche su un campo di erba sintetica di ultima generazione. In questo momento stiamo facendo degli allenamenti anche abbastanza intensi in una struttura come quella di Montignoso che ci garantisce tutti i comfort ma che dispone di un campo più ’duro’ e traumatico negli impatti che ci sta creando qualche problemino in alcuni ragazzi tipo Shpendi".

Lo stadio dei Marmi, ad oggi, non è pronto e mancano ormai 20 giorni alla prossima gara interna della Carrarese, quella di domenica 20 ottobre, alle 15, contro il Mantova. In questo esiguo spazio di tempo andrà innanzitutto steso definitivamente il nuovo manto erboso per dare la possibilità alla squadra almeno dopo la trasferta di Frosinone di potersi allenare.