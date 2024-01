Subito in campo. Ora la Lastrigiana. Morosi c’è, Masini e Granado in dubbio

Neanche un attimo di respiro: archiviata la pratica Fortis Juventus, la Robur è già concentrata sulla prossima partita. Domenica – calcio di inizio alle 14,30 – i bianconeri andranno a far visita alla Lastrigiana, reduce dal pareggio a reti inviolate in casa della Nuova Foiano: l’incontro non si disputerà al campo sportivo ‘La Guardiana’, dove solitamente gioca la squadra di Gambadori, ma allo stadio Comunale, struttura che può ospitare, a differenza dell’altra, un numero elevato di tifosi ospiti. Per la trasferta mister Magrini, ancora squalificato (l’attesa è per il ricorso depositato già da qualche giorno dalla società bianconera), ritroverà Andrea Morosi, che ha scontato ieri il suo turno di stop forzato. Da valutare, poi, le condizioni degli infortunati Leonardo Granado e Bernardo Masini: entrambi sono sulla via del recupero e se il primo dovrebbe essere a disposizione (già ieri era stata presa in considerazione la convocazione del brasiliano), il secondo potrebbe tornare abile e arruolabile per la prossima gara, la sfida casalinga con il Firenze Ovest, in programma domenica 21 gennaio, pur nella speranza che i tempi del rientro si accorcino ancora.