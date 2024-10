Succede tutto nella ripresa. Il Tolentino acciuffa il Monturano nel finale

Tolentino

2

Monturano

2

: Palazzo, A. Salvucci (36’ st Pesaresi), Mariani, Strano, Ruani, Testiccioli, Pottetti (11’ st Moscati), Manna (17’ st M. Salvucci), Lovotti, Tizi (11’ st Tortelli), Naddeo. All. Passarini.

MONTURANO: Monti, Morelli, De Carolis N., Ercoli (42’ st Di Donato), Adami, Muzi, Verini, Cisbani (17’ st Russo), Marcelli, Curzi, Natale (9’ st De Carolis T.). All. Martinelli.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 16’ st Lovotti, 21’ st e 33’ st (rig.) Russo, 41’ st Naddeo.

Note: spettatori 200 circa, angoli 2-1, ammoniti Muzi, Strano. Espolsi al 47’ st Lovotti e N. De Carolis.

Finisce in parità il primo round di Coppa fra Tolentino e Monturano. Discorso qualificazione rimandato al match di ritorno che si giocherà il 16 ottobre. L’allenatore Passarini fa turnover, come prevedibile, e schiera dal primo minuto cinque giocatori under: Mariani (2006), Ruani (2006), Testiccioli (206), Pottetti (2005) e Manna (2006), lasciando in panchina i vari Tomassetti, Barilaro, Tortelli e Moscati, così come il portiere Bucosse. Non sono invece ancora disponibili gli acciaccati Cicconetti e Capezzani, cui si è aggiunto in infermeria Badiali dopo la botta rimediata domenica a Fabriano. Da parte sua il Monturano inizia con due under: Morelli e Natale, entrambi 2006. I padroni di casa ci provano subito a spezzare l’equilibrio con un’incursione in area di Lovotti, ma la sua conclusione non coglie il bersaglio. Prima della mezz’ora lo stesso attaccante cremisi, sul primo tiro dalla bandierina della partita, svetta fra i difensori e colpisce bene di testa, però la sfera termina sulla traversa e schizza sul fondo. Poi più nulla degno di nota fino all’intervallo.

Dopo il riposo i locali ci riprovano, in apertura, con un tiro dal limite di Ruani, respinto in tuffo da Monti. Quindi, le prime sostituzioni in casa del Tolentino con Tortelli a rilevare Tizi e Moscati al posto di Pottetti. Cresce la pressione offensiva, tanto che al 16’ ecco il vantaggio cremisi: palla recuperata a centrocampo, apertura di Tortelli per Mariani, traversone al centro dove Lovotti, smarcatosi in area, batte Monti di prima intenzione con un secco fendente. Martinelli corre immediatamente ai ripari e getta nella mischia Russo, il quale segna l’1-1 sul primo pallone che tocca. L’azione (21’) si sviluppa sulla sinistra, cross in mezzo, Palazzo respinge, arriva il numero 20 e pareggia il conto da pochi passi. Il nuovo entrato, però, non si ferma lì. Al 33’ infatti firma una pesante doppietta realizzando con freddezza il calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo in area ai suoi danni. Il Tolentino, tuttavia, non ci sta, anche perché sente di non meritare questa sconfitta. Così al 41’ su assist di Lovotti è Naddeo a ristabilire la parità infilando la sfera sul secondo palo.

Mauro Grespini