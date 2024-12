Successo che vale doppio. Mele e Ben Saed, colpi da maestri. Poi il Progresso resiste in dieci

Sammaurese

1

Progresso

2

SAMMAURESE: Pozzer, Scanagatta (14’ st Beconcini), Morri, Ferrani, Bolognesi, Nisi (14’ st Bonandi), Manuzzi (39’ st Forte), S. Maltoni (39’ st Misuraca), Gaetani, Pacchioni, Deshkaj (14’ st Gningue. All. Protti.

PROGRESSO: Cheli, Ferraresi, Mele, Ben Saed, Dandini (18’ st Bellisi), Sansò, Corsani, Carrozza (34’ st Cavazza), Matta, Pinelli (22’ st Baccolini), E. Maltoni (47’ st Cestaro). All. Marchini.

Arbitro: Oristanio di Perugia.

Reti: 35’ pt Mele, 13’ st Ben Saed, 29’ st Getani.

Note: espulso Ferraresi al 42’ st per somma di ammonizioni.

Il Progresso da parte sua recita al meglio il ruolo della squadra che vuole salvarsi: sapendo di non avere grande dimestichezza col gol sfruttato con due difensori due calci piazzati, stringe i denti e difende allo strenuo un risultato che pesa moltissimo.

Al 35’ su azione da corner non si contano le spinte dentro l’area della Sammaurese, Mele si fa trovare libero e col piatto destro trova l’ angolo basso alla sinistra di Pozzer. Al 13’ il Progresso trova il raddoppio quando Ben Saed si infila dentro l’area per deviare di testa la palla che Pozzer non può intercettare.

Il Progresso resta anche in dieci, ma resiste.