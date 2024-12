Successo in casa della Pietralunghese

PIETRALUNGHESE

SANSEPOLCRO

PIETRALUNGHESE: Nappo, Met Hasani (72’ Brunella), Simoncini (84’ Biela), Capezzuto, Sedran, Eramo, Convito (60’ Mangiaratti), Rossi, Francioni, Duranti (72’ Aquilini), Pauselli (63’ Marietti). All. Pierotti.

SANSEPOLCRO: Mariangioli, Del Siena, Merciari (58’ Barculli), Gorini, Tersini (34’ Adreani), Petricci, Bruschi (88’ Pasquali), Gennaioli, Bartoccini, Quadroni (72’ Brizzi), Mariotti (58’ Carbonaro).

All. Armillei.

ARBITRO: Rotondo di Frattamaggiore.

RETI: 33’ Tersini, 35’ Rossi, 52’ Mariotti.

NOTE: Spettatori 400 circa. Recuperi: pt 2’, st 4’. Ammoniti: Francioni, Brunella, Del Siena, Merciari, Gorini, Mariotti.

PIETRALUNGA - Il Sansepolcro resta in vetta, a braccetto con il Cannara, superando 2-1 la Pietralunghese al Martinelli dopo una gara a dir poco sofferta. Primo squillo firmato Sansepolcro che al 33’ passa in vantaggio: corner di Gorini, errore di Nappo che si lascia sfuggire la sfera, ad approfittarne è Tersini che a porta vuota mette dentro la rete dell’1-0 biturgense. Esultanza strozzata per Tersini che nell’occasione si infortuna ed è quindi costretto al cambio con Adreani. Gli ospiti stappano la partita ma dopo due minuti torna tutto in ghiaccio, la Pietralunghese infatti si getta subito in avanti e di rabbia trova il pari al 35’ grazie ad un’azione personale di Rossi che si invola sulla destra bruciando il suo diretto marcatore e trafiggendo Mariangioli con un destro potente e preciso. Il Martinelli è una bolgia e nel giro di 120 secondi passa dallo scoramento all’esultanza. Nella ripresa, al 52’, rinvio di Mariangioli, la difesa di casa non riesce a liberare, la palla arriva Quadroni che serve in area Bartoccini, tiro che Nappo può solo smorzare con la sfera che viaggia lentamente verso la porta e Mariotti non deve fare altro che spingerla in rete per il nuovo vantaggio bianconero. Al 92’, intervento in area di Petricci su Mangiaratti e Rotondo di Frattamaggiore fischia il penalty. Dal dischetto però Mariangioli ipnotizza Rossi e blocca la conclusione potente ma non angolata del numero 8 di casa. Festa bianconera, secondo ko di fila per la Pietralunghese.