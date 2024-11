Successo storico per i biancorossi nell’anticipo contro la nobile decaduta. Il Terranuova compie l’impresa. Due gol di Iaiunese stendono il Siena

TERRANUOVA

2

SIENA

0

TERRANUOVA (4-2-3-1): Timperanza, Petrioli (79’ Mannella), Bega, Saitta, Senzamici, Privitera, Massai, Marini, Tassi (81’ Grieco), Sacconi (82’ Oitana), Iaiunese (75’ Dini). Allenatore: Becattini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti, Zichella (53’ Pescicani), Ricchi (78’ Masini), Biancon, Cavallari, Galligani (53’ Giannetti), Lollo, Farneti, Mastalli (53’ Boccardi), Semprini, Carbè (53’ Calamai). Allenatore: Barbieri (Magrini squalificato).

Arbitro: Aronne di Roma 1.

Reti: 25’ Iaiunese, 46’ Iaiunese

Note: ammoniti Farneti, Cavallari, Ricchi, Bega, Oitana. Angoli 3-4. Recupero 0’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA - Dopo il Grosseto, è il Siena a cadere tra le mura del Matteini. I biancorossi fanno festa e scrivono un’altra pagina di storia battendo la nobile decaduta grazie alla doppietta del baby Iaiunese e riescono a far dimenticare le Caporetto di Montevarchi e Ghivizzano. Quello visto in campo al Matteini contro i bianconeri è stato forse il miglior Terranuova finora, abile nelle ripartenze, capace di costruire buone trame di gioco e in grado di chiudere l’avversario per difendere il risultato. Dall’altro lato, un Siena irriconoscibile. Bacattini schiera Saitta dal primo minuto, assente per infortunio dalla finale playoff contro il Giulianova. Nel secondo tempo torna in campo anche Mannella. Pubblico delle grandi occasioni: in tribuna si scorgono Zacchei, Bonuccelli e il presidente del Siena, lo svedese Bodin. La cronaca. Dopo una rimessa laterale di Privitera, Lollo regala un pallone pericoloso a Petrioli, che prova la conclusione. È la prima occasione per i padroni di casa. Errore in contropiede per la Robur al 25’. Lancio lungo dei biancorossi, Marini intercetta, evita il tiro per servire Iaiunese, che appoggia in rete superando Giusti. Un gol che sblocca l’incontro e manda un segnale chiaro agli ospiti. Al 28’ arriva la risposta di Carbè, che tenta un tiro dai 30 metri senza sortire effetti. Dopo un avvio equilibrato, il Terranuova detta i ritmi di gioco, mentre i bianconeri faticano ad emergere. Alla ripresa è subito festa. 30 secondi e Iaiunese, grazie ad un assist di Petrioli, buca ancora una volta la porta di Giusti. Al 53’ Barbieri decide di cambiare tutto effettuando quattro cambi. Al 57’ un brivido percorre la schiena di Timperanza, che rischia di farsi sorprendere da una ribattuta di Lollo. I senesi si fanno più minacciosi per accorciare le distanze, ma il copione non cambia. Un braccio di Cavallari in area al 67’, non ravvisato dall’arbitro, fa scaldare gli animi in campo. Poi Semprini individua Farneti, che cerca il pertugio e la sfera lambisce la porta terranuovese. È l’ultima chance per il Siena. Il messaggio è chiaro: il Terranuova è ancora in pista.

Francesco Tozzi