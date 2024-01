Sul campo del Mobilieri gli azzurri protagonisti con una prova covincente che permette di avvicinare la zona salvezza. La Sangio sorride con Bartolozzi e Antezza

PONSACCO

1

SANGIOVANNESE

2

PONSACCO (3-4-1-2): Fontanelli; Milani, De Vito, Grea; Brondi, Italiano (73’ Fischer), Borselli, Bologna; Innocenti (60’ Sivieri); Nieri, Panattoni.

All. Bozzi.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Pertica, Nannini, Romanelli (80’ Disegni), Baldesi, Gianassi; Canessa (74’ Massai), Bartolozzi (71’ Caprio).

All. Dossini (Rigucci squalificato).

Arbitro: Giuseppe Morello di Tivoli.

Reti: 48’ Bartolozzi, 58’ Antezza, 89’ Panattoni

Note: Spettatori 200 circa, ammoniti: Farini, Borselli, Milani, Bardini, Baldesi.

PONSACCO - Finalmente Sangiovannese. Gli azzurri di Dossini, che in panchina ha sostituito lo squalificato Rigucci, vince una gara di vitale importanza a Ponsacco rialzando la testa in classifica e ottenendo il primo successo in campionato lontano dal terreno amico. Prestazione gagliarda quella di Baldesi e compagni che riassaporano il gusto della vittoria che mancava dallo scorso 3 dicembre. C’è la conferma il 3-5-2 con la novità a centrocampo del 2005 Romanelli che, impiegato come terzino nelle primissime giornate di campionato, torna al suo ruolo naturale. I padroni di casa scendono in campo col consueto 3-4-1-2 dove il centrale difensivo Francesco Milani è l’ex da parte rossoblù, visti i suoi due recenti anni di militanza con la casacca azzurra. Si gioca al cospetto di uno sparuto numero di sostenitori con una rappresentanza proveniente da San Giovanni. Nel primo tempo è la Sangiovannese, soprattutto nei minuti iniziali, a dettare legge.con tre occasioni nel giro di un quarto d’ora, due di queste con Baldesi che entrambe le volte chiama all’intervento il portiere locale. Il Ponsacco si vede soltanto con un tiro, sbilenco, di Borselli, giunto alla mezz’ora e poi, fino al duplice fischio, non accadrà niente. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa succede tutto nei 15 minuti iniziali. Al 3’ Bartolozzi apre le danze, mettendo in fondo al sacco con un classico tap-in un colpo di testa di Canessa precedentemente respinto da un ottimo intervento del portiere locale. Giusto 10 minuti e arriva anche il raddoppio; è Antezza, al secondo goal consecutivo dopo quello della settimana scorsa, di testa a risolvere in area di rigore e a mettere la partita sui giusti binari. Gli azzurri rischiano anche di segnare la terza rete ma, proprio negli instanti di recupero, a riaprire la gara ci pensa Panattoni che, in mischia, mette dentro la rete che riaccende le speranze.Risulteranno però vane, al triplice fischio sarà proprio la compagine azzurra ad alzare le braccia al cielo. Un successo di vitale importanza per il proseguimento della stagione.

Massimo Bagiardi