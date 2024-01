Sul campo del Reno. Sant’Agostino contro il Coriano. Masi ritrova Cazzadore

Trasferta a Sant’Alberto (ore 14.30) contro la matricola terribile Reno per il Masi Torello Voghiera, affamato di punti salvezza dopo una serie negativa prima della sosta. Contro la squadra dell’ultra quarantenne Innocenti all’andata i torelli raccolsero bottino pieno. "Eravamo partiti con il piede giusto – ricorda il direttore generale Graziano Quarella – un 2-0 meritato, grazie ai gol di Fregnani e Cazzadore. Da allora però la musica è cambiata, è stato il Reno ad averci raggiunto e superato in classifica. Oltre a essere svantaggiati dalla classifica e per il valore degli avversari, siamo svantaggi dalle dimensioni ridotte del campo, che avvantaggia chi è abituato a giocarci". La notizia positiva è il ritorno in campo dall’inizio di Cazzadore. "La sua assenza prolungata è stata pesantissima. Speriamo sia lui il nostro acquisto più importante". In casa invece il Sant’Agostino, al "Comunale" se la vedrà con il pericoloso Tropical Coriano. Oscar Cavallari teme molto la formazione riminese: all’andata fu un pareggio per 1-1, ma entrambe le squadre erano in rodaggio. "Rispetto all’andata sarà una partita completamente diversa – è l’aspettativa del tecnico ramarro – A un organico di buon livello in dicembre si sono aggiunti Pasquini e Carrer, rispettivamente centrocampista e attaccante, che hannp reso più competitiva la formazione di partenza". Con il Massa Lombarda avete pagato dazio per le tante assenze o ci sono stati anche altri motivi? "Sono stato costretto a inventarmi una formazione da mandare in campo per le tante assenze derivanti dalle operazioni di mercato e da infortuni. Non mi piace attaccarmi a queste cose, in campo si va in undici". La sosta è servita a recuperare bomber Gherlinzoni, saranno indisponibili però capitan Iazzetta e i nuovi acquisti Borellio e Zanon.

Franco Vanini