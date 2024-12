Sulla strada del Montevarchi c’è l’ex Calori

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

La missione è quella di riprendersi i due punti persi, per una prestazione sottotono e un paio di legni colpiti, nella gara di sette giorni fa con la Fezzanese. L’Aquila, tuttavia, sa bene che oggi alle 14.30 sarà attesa in Altotevere, allo stadio Casini di Trestina da un avversario come lo Sporting da prendere con le molle. Per inciso, l’incontro della 14.a di andata opporrà i rossoblù ad una formazione reduce dalla storica impresa di Siena e diretta da un ex, Simone Calori, che anche per una raffica di infortuni nell’organico a disposizione, non ebbe modo di concludere la scorsa stagione in Valdarno. Lo stesso mister dei bianconeri, sul profilio social del club, ha parlato proprio dell’esperienza montevarchina: "Con la piazza – ha sottolineato il tecnico – mi sono lasciato benissimo. Tra l’altro a Montevarchi è rimasto tutto il mio staff, a cominciaere dal preparatore Gianmaria Bernini fino ai medici. Ritrovarli da avversari rende la partita speciale, ma com’è logico adesso mi interessa soltanto vedere la crescita del gruppo che alleno. Non basta per tirarsi fuori dalla scomoda posizione attuale il successo prezioso del Franchi. Bisogna dare continuità – ha concluso Calori – perché ci aspetta una squadra organizzata, specie nella fase offensiva, che ha obiettivi diversi dai nostri e può mettere un difficoltà chiunque". A proposito, allungare la serie positiva è un obiettivo condiviso senza mezzi termini pure dai valdarnesi che in 4 turni hanno messo in saccoccia 8 punti. Sfruttare al meglio l’impegno odierno diventa importante per i ragazzi di Nico Lelli anche alla luce del periodo che si sta aprendo, il mercato di riparazione, che potrebbe cambiare in breve gli equilibri del girone. Meglio cautelarsi, allora, cercando sempre di muovere la classifica. Tra gli aquilotti sarà ancora assente per infortunio, oltre al lungodegente Farini, il difensore Vecchi, mentre rispetto allo schieramento iniziale proposto domenica scorsa torneranno dall’inizio Jacopo Ciofi e Davide Sesti. Consueti ballottaggi, infine, tra Boncompagni e Casagni e tra Priore e Carcani.

Così in campo (ore 14.30)

TRESTINA (4-4-2): Fratti; Giuliani, Sensi, De Meio, Bucci; Nouri, Arduini, Serra, Lisi; Ferri Marini, Mencagli.

All. Calori.

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni: Artini, Franco, Martinelli, Ciofi; Picchi, Saltalamacchia, Sesti; Boncompagni, Priore, Orlandi. All. Lelli.

Arbitro: Ercole di Latina.