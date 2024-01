Sulle orme della capolista. Il Victor cerca il riscatto

Vuole riprendersi subito quello che ha lasciato per strada lo scorso turno il Victor San Marino che oggi torna ad Acquaviva per affrontare il Sant’Angelo. Novanta minuti non semplici, contro una squadra solida, per la truppa di mister Cassani che è scivolata a quattro punti dalla capolista Ravenna, ma che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Dall’altra parte, quella lombarda, è una squadra che vuole risalire qualche posizione in classifica mettendosi alle spalle la zona pericolosa della classifica.

Sul Titano si respira aria di riscatto, mentre in casa United Riccione la parola d’ordine di giornata è continuità. Perché i biancazzurri della riviera proprio lo scorso turno sono tornati a vincere e ora devono cercare di mettere insieme il maggior numero possibile di risultati utili consecutivi. Cosa che in questa stagione non è riuscita mai allo United che ha sempre viaggiato tra alti e bassi. In casa del Sora questo pomeriggio, contro una squadra con la quale i biancazzurri condividono la posizione in classifica a quota 23, è possibile fare uno scatto in avanti mettendo alle spalle quella zona della graduatoria nella quale occorre preoccuparsi. Mister Riolfo potrà contare su tutta la batteria di giocatori arrivati nel mercato invernale, compreso il giovanissimo esterno Moray, appena arrivato in prestito dall’Empoli.

Serie D. (21ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Prato, Carpi-Pistoiese, Corticella-Lentigione, Forlì-Sangiuliano City, Mezzolara-Borgo San Donnino, Progresso-Certaldo, Ravenna-Fanfulla, Sammaurese-Imolese, Victor San Marino-Sant’Angelo.

Classifica: Ravenna 43; Victor San Marino 39; Forlì 38; Lentigione 37; Corticella 36; Carpi 34; Aglianese, Imolese 30; Pistoiese 27; Sammaurese, Fanfulla, Sangiuliano City 25; Prato 24; Sant’Angelo 23; Progresso 18; Certaldo, Mezzolara, Borgo San Donnino 14.

Girone F: Atletico Ascoli-Matese, Avezzano-Vastogirardi, Fossombrone-Real Monterotondo Scalo, L’Aquila-Campobasso, Roma City-Termoli, Sora-United Riccione, Tivoli-San Nicolò Notaresco, Vigor Senigallia-Chieti. Ieri: Alma Juve Fano-Sambenedettese 0-1.

Classifica: Campobasso, Sambenedettese 41; L’Aquila 36; Avezzano 35; Vigor Senigallia 33; Roma City 32; Chieti 31; San Nicolò Notaresco 30; Fossombrone 26; Sora, United Riccione 23; Atletico Ascoli 22; Termoli 20; Alma Juve Fano, Tivoli 19; Real Monterotondo Scalo 18; Vastogirardi 17; Matese 16.