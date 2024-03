Super Bruccini mette le ali alla Fezzanese

Fezzanese

3

Alba

1

FEZZANESE: Salvalaggio, Guelfi, Gabelli, Selimi, Santeramo, Beccarelli (87’ Lazzoni), Giampieri (82’ Banti), Bruccini, Cantatore (58’ Mariotti), Baudi (70’ Cecchetti), Fiori. (A disp. Gaggini, Zarrouki, Bianchi, Scarlino, Scieuzo). All. Rolla.

ALBA: Crosta, Marangoni (57’ Barracane), Barbagiovanni, Giraudo, Scotto, Marin (76’ Bonelli), Cena (79’ Sia), Galvagno, Galasso, Yanken (65’ Albisetti), Carnovale (85’ Trinchero). (A disp. Bergonzi, Dieye, Foschi, De Bellis). All. Viassi.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia (assistenti Granata di Viterbo e Di Curzio di Civitavecchia).

Reti: 6’ (rig.) e 23’ Bruccini, 17’ Yanken, 94’ Mariotti.

SARZANA – Una grande Fezzanese trascinata dal suo giocatore più rappresentativo (l’ex professionista Bruccini) batte 3-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana l’Alba nel turno infrasettimanale del girone A di serie D. Vittoria fondamentale e decisiva per la compagine di Cristiano Rolla, trattandosi di uno scontro diretto in ottIca salvezza. A cinque giornate dalla fine del campionato i verdi si confermano al decimo posto ma aumentano il proprio vantaggio dalla zona playout, salito ora a sei punti. Ottima la prova del team di Fezzano che mancava di ben cinque elementi del valore dello squalificato Del Bello e degli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti. La prima emozione però è piemontese al 3’ con un gran tiro di Marin dalla distanza che è respinto da Salvalaggio. Tre minuti dopo i fezzanoti passano in vantaggio con Bruccini che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo in area di Crosta su Cantatore ben servito da Gabelli. Al 17’ pareggia Yanken con una perentoria conclusione dai 20 metri. Al 23’ i verdi si riportano in vantaggio ancora con Bruccini che realizza una doppietta con un micidiale destro dal limite. Al 27’ ancora Yanken calcia troppo debolmente, da buona posizione, su corner di Galasso e Salvalaggio para facilmente. Poco dopo al 29’ da un corner di Baudi la palla giunge a Gabelli che controlla bene e calcia a botta sicura ma Crosta è bravissimo a parare.

Al 53’ Cantatore, da due passi, manca la deviazione vincente su punizione di Bruccini. Al 56’ Crosta compie una grande parata su una spettacolare conclusione da posizione defilata di Baudi. Al 77’ Bruccini dal limite impegna Crosta. All’88’ ancora l’ottimo Bruccini colpisce una clamorosa traversa, a portiere battuto, con una splendida punizione dal limite. Al 94’ il tris del neoentrato Mariotti in contropiede su pregevole assist di Fiori. Al termine grande festa tra le file della Fezzanese per una meritatissima vittoria che le farà passare una serena Pasqua.

Paolo Gaeta