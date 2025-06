Superlega Uisp-Csi Ferrara: trionfi di San Pio X, Chiesanuova e S. Urbano al Paolo Mazza

San Pio X, Chiesanuova e S. Urbano le altre vincitrici nelle finali Superlega al ‘Paolo Mazza’. Si è svolta la seconda giornata del progetto ‘Superlega Uisp-Csi Ferrara’ sabato e domenica sera. Sabato pomeriggio il programma è cominciato con la partita calcio a 7 ‘selezione femminile’ (F. Woman/Sant’Agostino)- (Pontelagoscuro/Ariano) –(Az. Medica), un momento che ha permesso di promozione del calcio femminile amatoriale. Poi le finali categoria calcio a 11 ‘coppa disciplina’ Usd Corlo contro G.s. S. Pio X, con vittoria di quest’ultima per 2-1. La categoria calcio a 11 serie B ha vuisto il match tra Polisportiva Chiesanuova e Polisportiva Biancoazzurra finito in parità 1-1, poi ai calci di rigore vittoria del Chiesanuova per 4-3. Ultima finale in serata per la serie A2, tra S. Urbano e Asd Piacenza D’Adige, finita senza reti e decisa anche questa ai calci di rigore a favore del Sant’Urbano per 4-3. Il programma di ieri ha visto la partita dei ‘ragazzi speciali’ Casa & Lavoro e Format asd, poi premiazione capocannoniere calcio a 11 over 35 serie A e B. A seguire le finali categoria calcio a 11 over 35 serie B Polisportiva Biancoazzurra contro Moretti/Marechiaro, categoria calcio a 11 over 35 serie A Borgorosso contro Umbertiana, e l’ultima partita categoria calcio a 11 dilettanti serie A1 tra Atletico Costa e Umbertiana.

Mario Tosatti