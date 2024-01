Tanta voglia di rimonta. Massese, occasione d’oro. Arriva il fanalino di coda. Tornano Fortunati e Terigi

Recupera pezzi importanti la Massese che questo pomeriggio contro la Geotermica, allo stadio Vitali, potrà schierare una delle migliori formazioni possibili. All’appello manca sempre il lungodegente Vignali, ma nel motore ci saranno due big in più. Nello specifico nella difesa a tre rientrerà Leonardo Terigi, che completerà il pacchetto arretrato assieme a Zavatto e Del Pecchia. Un trio di sicuro affidamento ed esperienza. A centrocampo l’altro ritorno ugualmente importante è quello di Davide Fortunati, a far da cerniera con Brizzi e Cornacchia per una mediana che abbina qualità a quantità. Sugli esterni del 3-5-2 sono confermati gli stantuffi Andrei e Marchini, molto abili anche in fase di spinta, mentre in attacco spazio alla coppia Buffa-Maggiari, che ha da subito dimostrato il proprio feeling a suon di gol e di sincronia nei movimenti. Non sono disponibili i vari Scarf, Catola e Bennati (tutti squalificati) ma nel novero dei 19 giocatori convocati il tecnico Davide Del Nero può contare davvero su tante soluzioni.

L’incrocio odierno con l’ultima in classifica per la Massese deve portare ad un solo epilogo: la vittoria. E’ vietato sbagliare anche se nel calcio non bisogna mai sottovalutare l’avversario. C’è bisogno dei tre punti per allontanarsi innanzitutto da una posizione di classifica scomoda, che vede i bianconeri ancora quint’ultimi nel girone, e nel contempo per dare il là ad un tentativo di rimonta che possa riportarli a lottare per qualcosa d’importante com’era nelle previsioni di inizio stagione.

L’ambiente zebrato si è rasserenato col terzo cambio tecnico (dopo l’addio di Della Bona e l’esonero di Tazzioli) ed il mercato mirato di dicembre ha fatto il resto. Adesso la Massese sembra una squadra ben assortita e in fiducia che può dare soddisfazioni. Se le due ’lepri’ del girone, Cuoiopelli a +14 e Tuttocuoio a +12 punti, sono a tutti gli effetti irraggiungibili, non si può dire lo stesso della zona playoff. Il quinto posto in classifica, infatti, dista soltanto 5 punti e può diventare un obiettivo concreto a patto di inanellare un filotto di almeno 4-5 risultati positivi, cosa che nel girone d’andata non è ancora riuscita. Battere oggi la Geotermica significherebbe essere sulla buona strada, perché salirebbe a quattro il numero di gare consecutive senza sconfitte. E’ l’ora di tornare a vincere.

Gianluca Bondielli