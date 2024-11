Tanti rientri nel Seravezza. Ma Brando sta in guardia

La 10ª giornata nel girone E di Serie D è iniziata già ieri coi due anticipi Terranuova Traiana-Siena (2-0) e Fulgens Foligno-Ostia Mare Lido (4-1). Il Seravezza Pozzi scenderà in campo oggi e, dopo le due gare consecutive giocate in casa contro GhiviBorgo (sconfitta 3-0) e Poggibonsi (vittoria 2-1 in rimonta nel finale), sarà in trasferta nel Lazio sul campo della Flaminia Civita Castellana allo stadio “Turiddo Madami“ dove arbitrerà Andrea Tagliaferri della sezione di Lovere, coadiuvato dagli assistenti di linea Pietro Fae di Ozieri e Valeria Spizuoco di Cagliari.

Per l’occasione il tecnico Lucio Brando ritrova ben quattro giocatori in un colpo solo: rientrano infatti dalle rispettive squalifiche il jolly difensivo Luca Mosti (che ha scontato i 3 turni di stop), il centrale mancino Coly e l’attaccante classe 2004 Stabile... oltre al recupero dall’infortunio del 2006 titolare Paolieri che si riprenderà subito una maglia da titolare nella difesa a tre verdazzurra. L’unico assente rimane dunque il duttile centrocampista 2005 Sforzi oltre ai noti lungodegenti Marinari e Delorie che hanno purtroppo finito la stagione ancora prima di iniziarla. La formazione romana non ha mai vinto in casa finora in questo avvio di campionato ed era partita con ambizioni ben diverse rispetto a ciò che invece sta dicendo attualmente la classifica. La società versiliese aveva chiesto il posticipo dell’orario d’inizio della gara odierna o addirittura l’anticipo al sabato in vista della coppa (mercoledì il Seravezza ospiterà infatti il San Donato Tavarnelle al “Buon Riposo“ nella gara secca del secondo turno della Coppa Italia di Serie D) ma il club viterbese non lo ha concesso. Così il Seravezza è partito già ieri dopo l’allenamento di rifinitura del sabato mattina per questa insidiosa trasferta. "Loro sono forti, con parecchi giocatori dall’ottimo pedigree... fra cui due che hanno vinto lo scorso campionato – dice Brando – dobbiamo essere bravi a portare la partita sui nostri ritmi e non su i loro".

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 23 Sanzone, 4 Mosti; 16 Salerno (2004), 19 Menghi, 21 Bedini, 14 Turini (2005); 10 Bellini; 9 Benedetti (C), 8 Lepri. All. Brando.