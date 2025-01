Tarza categoria. Due giornate a Filmon Incerti. Salterà il match clou con il Real

Il difensore Filmon Incerti si è beccato due giornate di squalifica per l’espulsione di sabato scorso contro il Novilara e dunque sarà costretto a saltare il big match del campionato domani al "Mancini" (14,30, ingresso gratuito) tra Fano Calcio e Real Metauro. A questo scontro tra prima e seconda in classifica i granata si presentano con l’invidiabile primato di aver vinto contro tutte le altre squadre del girone, 13 vittorie in altrettante partite.

"Tredici vittorie non vengono a caso – commenta il centrocampista Nicola Palazzi – ma sono frutto del lavoro che facciamo quotidianamente per cui dobbiamo solo continuare su questa strada senza cali di concentrazione specie domani contro il Real Metauro. Così potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

Rimessosi ormai definitivamente in sesto dell’infortunio, Palazzi (foto) 28 anni e qualche soddisfazione come il debutto in D con l’Alma nella stagione 2014/15 e nel campionato sammarinese, ha accettato volentieri di indossare di nuovo la maglia color granata. "Diciamo che la scelta del Fano Calcio è stata abbastanza semplice – dice il fantasista fanese – conoscendo soprattutto la professionalità delle persone che ci lavorano. Certo la categoria, magari, non è quella che tutti speravamo, ma ho trovato un gruppo molto affiatato che non si è fatto di questi problemi".

s. c.