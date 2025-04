Tau Altopascio e Ravenna pareggiano: decisivi Calandrini e Andolfi

TAU

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Zanon, Biagioni, Sichi (1’ st Manetti), Meucci (8’ st Negro), Bernardini, Barsi, Atzeni (21’ st Bongiorni), Bruzzo, Motti, Carcani (25’ st Andolfi). All.: Venturi.

RAVENNA: Fresia, Mandorlini (30’ st Manuzzi), Venturini (32’ st D’Orsi), Di Renzo (21’ st Guida), Biagi (1’ st Calandrini), Rrapaj (44’ st Nappello), Esposito, Onofri, Zagre, Ilari, Milan. All.: Marchionni.

Arbitro: Ferrara di Roma 2.

Reti: 8’ st Calandrini, 32’ st Andolfi.

Note: ammoniti Meucci e Zagre; spettatori: 500, di cui la metà giunti da Ravenna.

ALTOPASCIO - Finisce pari come all’andata. Decidono due subentrati. Il Tau, che non vince in casa da gennaio, raggiunge la Pistoiese al terzo posto; ospiti che precipitano a sette punti dalla capolista Forlì e possono dire addio al primato.

Gran colpo d’occhio del pubblico e si parte. Un paio di angoli, poi punizione di Motti (centrale). Al 26’ Barsi, quasi dalla bandierina, fa partire una traiettoria che sta per uccellare Fresia che si salva smanacciando sulla traversa. Romagnoli che si vedono poco dopo, con un pericoloso colpo di testa di Di Renzo, alto di poco. Al 37’ la Marchionni band parte in contropiede tre contro uno: Biagi libera la conclusione che Cabella respinge, il tap-in di Ilari, in teoria facile, è incredibilmente fuori. Al 47’ Di Renzo tenta la rovesciata: traversa.

Nella ripresa girandola di cambi e due di questi, uno per compagine, si riveleranno decisivi. Al 1’ è Zagre a colpire la traversa di testa. All’8’ passano i bizantini: mischia in area amaranto, la toccano in tanti, ma è Calandrini che la spedisce nell’angolino con un sinistro chirurgico. Il vantaggio fa giocare meglio gli ospiti e, al 28’, lo stesso Calandrini cerca di chiuderla, ma non centra lo specchio della porta. Al 32’ arriva il pareggio: Motti (capocannoniere del campionato) si destreggia nei sedici metri avversari: arriva Andolfi che, all’altezza dell’area piccola, trafigge Fresia. Rrapaj e compagni si spengono ed è amaranto (nell’occasione in completo bianco) la chance per il successo: al 38’, su assist di Motti, Bongiorni la mette alta da pochi passi. Poi qualche fiammata d’impeto agonistico, ma non succede altro.

Massimo Stefanini