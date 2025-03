Tau, c’è poco Progresso. Rimedia Motti solo al 91’

TAU ALTOPASCIO

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Sichi (10’ st Manetti), Biagioni (35’ st Bartelloni), Meucci, Zanon, Bernardini, Atzeni (43’ st Rosselli), Ivani (10’ st Barsi), Motti, Andolfi, Carcani (47’ st Grossi). All.: Venturi.

PROGRESSO: Cheli, Ben Saed, Cestaro (47’ st Scalini), Maltoni, Pinelli, Dandini (26’ st Stellacci), Bellisi, Corzani, Matta, Ferraresi, Sansò. All.: Vecchiati.

Arbitro: Sciolti di Lecce.

Reti: 30’ st Corzani, 46’ st Motti.

Note: espulso Stellacci; ammoniti: Sichi, Matta, Biagioni, Dandini, Bellisi; in tribuna l’ex allenatore di Pontedera e Lucchese, Ivan Maraia.

ALTOPASCIO - Due pareggi ed un ko nelle ultime tre gare interne, dove il successo manca da due mesi: una sola vittoria nelle ultime sette partite. Sono i numeri del Tau, ex capolista, adesso scivolato al quarto posto. Certo gli infortuni di Lombardo, Bruzzo, Rinaldini e Bongiorni hanno inciso molto. Nella gara contro il Progresso di Castelmaggiore c’è da salvare la reazione finale, in un match in cui il primo tiro nello specchio della porta è arrivato solo al 21’ della ripresa.

Prima frazione senza sussulti, con un paio di conclusioni da lontano fuori bersaglio. Unico brivido, si fa per dire, un colpo di testa alto di Biagioni. Dopo la pausa qualche segnale in più di vivacità. Maltoni sorprende Biagioni e s’ invola: il difensore amaranto (per l’occasione Tau in completo bianco) commette fallo ed emiliani che avrebbero voluto il rosso. Dopo una punizione di Atzeni a lato, finalmente c’è il primo tiro in porta, di Carcani, per i padroni di casa, in contropiede: il piede felino di Cheli respinge la rasoiata dell’attaccante di casa. Alla mezz’ora, una conclusione da lontano di Corzani, leggermente deviata, beffa Cabella. Al 35’ giudicato da ultimo uomo il fallo di Stellacci ed espulsione. Bolognesi in deici che si arroccano.

Tau che getta palloni in area e, su uno di questi, al 91’, Motti controlla e, di sinistro, fulmina Cheli. E’ l’1 a 1 finale.

Massimo Stefanini