Tau vuole stare allo Zenith. Oggi la sfida con i pratesi

Il portiere Francesco Di Biagio, classe 2004, passa dal Tau Altopascio, dove era ritornato dall’Altamura, società pugliese di serie "C", al Sant’Angelo Lodigiano, in serie "D" girone "B". Per l’estremo si è cercata una sistemazione in "C", ma è spuntata la società lombarda. Piena fiducia, quindi, a Cabella.

Con questa notizia di mercato si apre la giornata numero 21 per gli altopascesi che, oggi, affrontano lo Zenith Prato, squadra che, grazie all’impresa di Forlì, si è trascinata fuori dalla zona play-out: se fosse finito il campionato, lo Zenith Prato sarebbe salvo senza disputare gli spareggi. La prossima avversaria del Tau, di nuovo in vetta, sia pure in coabitazione, oggi alle 14.30, allo stadio altopascese, arriva da un blitz che ha fatto, ovviamente, piacere anche al team amaranto.

Sarà la sfida tra il secondo miglior attacco, quello di Venturi (con il rientro di bomber Motti, capocannoniere del girone "D" che ha scontato la squalifica a Riccione al pari di Bernardini) e la seconda peggior difesa, quella dei lanieri che, però, hanno una caratteristica da tenere d’occhio: arrivano da tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro gare in trasferta; l’ultima sconfitta fuori casa a… Prato contro i biancoazzurri, il club storico della città. Nel derby, in quel 24 novembre, lo Zenith, per il calendario, era in trasferta.

In viaggio lo Zenith ha totalizzato 14 dei 22 punti totali, con quattro vittorie e realizzato 16 reti, quante Meucci e compagni fuori casa, terzo miglior record assoluto. Non può essere un caso. I pratesi si esprimono meglio lontano dal proprio impianto. Tra l’altro, anche all’andata, il Tau soffrì nell’1-0 di Sesto Fiorentino, con gol su punizione di Gonzi, ora al Club Milano. Ecco perché gli amaranto dovranno fare molta attenzione, come conferma Simone Venturi.

"Stanno andando – afferma il trainer riferendosi ai pratesi – oltre le loro aspettative: hanno vinto a Forlì con merito. Si sono rinforzati. La situazione di classifica? Si possono perdere punti con tutti, il girone di ritorno, come dico sempre, è un altro campionato. Per quello è necessario concentrarci su un avversario alla volta, domenica per domenica. La condizione atletica? Deve essere al top nell’intero torneo, nessuno lo è per 34 partite, dove si registra un leggero calo, bisogna capitalizzare al massimo".

"Ho il gruppo al completo – conclude Venturi – : c’è stato un leggero affaticamento per Negro ma è a disposizione. Avrò maggiore scelta sia per l’undici iniziale sia per eventuali cambi". Nel ballottaggio tra Andolfi e Carcani sembra favorito quest’ultimo. L’undici di partenza, salvo sorprese dell’ultim’ora, sarà il seguente: Cabella tra i pali; Zanon e Sichi sulle fasce in difesa, con capitan Meucci e Bernardini centrali; a centrocampo: Atzeni, Bruzzo, Lombardo; e un tridente offensivo costituito da Rinaldini, Motti e Carcani.

Massimo Stefanini