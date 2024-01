Tavano è pronto al debutto. C’è Gallianese-Reconquista

Anticipazioni de La Nazione confermate. Francesco ’Ciccio’ Tavano è un nuovo calciatore della Gallianese, nel Girone I. La società mugellana diretta dal presidente Gino Amerini, capolista del campionato, ha ufficializzato l’avvenuta firma dell’ex giocatore professionista, che già da una decina di giorni aveva raggiunto il gruppo allenato da Matteo Cipollone. Tavano, classe 1979, aveva lasciato il calcio giocato nel novembre del 2022, quando era stato promosso nel ruolo di allenatore del Tuttocuoio in Eccellenza. In questa stagione è stato esonerato dalla società di Ponte a Egola e, dopo un periodo di inattività, si ripropone come calciatore.

A Galliano, Ciccio Tavano ritrova Claudio Coralli (di cui è stato compagno di squadra con le maglie di Empoli, Carrarese e Ponsacco), che ha dato il proprio contributo all’operazione, portata avanti e conclusa dal direttore generale Marco Ferretti e dal direttore sportivo Alberto Taccini. Tavano vanta una lunga carriera nel calcio professionistico, con 174 presenze e 41 reti in Serie A con Empoli, Roma e Livorno, oltre a 273 partite e 119 gol in Serie B, e poi in Serie C, in Serie D, in Eccellenza e con il Valencia nella Liga spagnola. E’ il capocannoniere di tutti i tempi dell’Empoli con 120 gol, in una carriera nella quale ha segnato oltre 250 reti. Tavano dovrebbe essere a disposizione dell’allenatore Matteo Cipollone già domani, quando la Gallianese ospiterà sul proprio campo il Reconquista di San Piero a Sieve.