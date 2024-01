Tavano si rimette in moto. La Gallianese lo corteggia

Potrebbe tornare a giocare Francesco "Ciccio" Tavano, e potrebbe farlo in Seconda Categoria. Per l’attaccante classe 1979 si parla di un interessamento da parte della Gallianese, nuova capolista del Girone I. Tavano vanta una lunga carriera nei professionisti, con 174 presenze e 41 reti in Serie A con Empoli (di cui è cannoniere all-time), Roma e Livorno, ma anche in B (273 partite e 119 gol), in C e nella Liga spagnola con il Valencia. Una carriera da oltre 250 reti complessive. Tavano non scende in campo dal novembre 2022 in Eccellenza con la maglia del Tuttocuoio, società della quale era poi divenuto allenatore fino all’esonero del novembre scorso.

La Gallianese ha in organico un altro ex professionista, il mugellano Claudio Coralli, che è già stato compagno di squadra di Tavano con l’Empoli in B, la Carrarese in C e il Ponsacco in Eccellenza, e che nella prima parte del campionato si è imposto come capocannoniere della squadra, con 11 reti segnate in Seconda Categoria e altre due realizzate in Coppa Toscana. Ciccio Tavano, che ha trascorso le festività nella sua terra d’origine, la Campania, potrebbe seguire la partita della Gallianese di domani pomeriggio a Bagno a Ripoli e poi raggiungere il gruppo nell’allenamento di martedì prossimo. La prossima settimana dirà se si tratta soltanto di una suggestione di mercato o se l’affare si può concretizzare.