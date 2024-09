Tempo di derby al Corsini. Certaldo, sfida di pregio

Primo derby stagionale nel girone A di Eccellenza per quanto riguarda le formazioni del circondario. Oggi alle 15 al Corsini di Fucecchio, nella quarta giornata di campionato i bianconeri ospitano il Montespertoli. Siamo ancora all’inizio della stagione, ma si tratta già di una sfida delicata per entrambe visto che tanto gli uomini di Dell’Agnello quanto quelli di Sarti sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Fucecchio viene dal successo di mercoledì in coppa col Castelnuovo Garfagnana che è valso la qualificazione agli ottavi, mentre i gialloverdi devono riscattare il pesante 4-1 subito domenica scorsa in casa dal Cenaia. Se da un lato il Fucecchio ha la seconda miglior difesa del girone (un solo gol subito), dall’altro non ha ancora mai segnato in campionato. Poco meglio ha fatto il Montespertoli che vanta un solo centro all’attivo. Un dato che stride un po’ con la capacità propositiva di entrambe le squadre, che in ogni gara riescono comunque a creare diverse occasioni.

Alla stessa ora al Comunale di Certaldo, invece, i viola valdelsani ricevono il Viareggio. Una sfida inedita e di grande valore visto il blasone dell’avversario, sebbene si tratti di una neopromossa. La squadra di Marco Corsi, festeggiato mercoledì il passaggio del turno in Coppa, è alla quinta partita in quindici giorni e va a caccia del primo acuto in casa dove finora tra coppa e campionato ha ottenuto due pareggi. Possibile che il tecnico certaldesi si affida ancora una volta a un po’ di tourn-over.