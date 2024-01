Termina in parità il confronto con la Lastrigiana. Un punto per il Foiano. Espulsi Betti e Adami

FOIANO

FOIANO: Lombardini, Nannoni (56’ Betti), Tenti, Cacioppini, Fanetti, Bennati (71’ Lombardi), Berneschi, Verdelli (69’ Moresca), Adami, Biagi (85’ Mazzi),Baccani (69’ Manchia).

All. Zacchei.

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Bardazzi (75’ Becagli), Guasti, Chiavacci, Borselli, Crini, Piccione, Palaj (80’ Sarti), Bibaj (71’ Del Pela).

All. Gambadori.

Arbitro: Giannini.

NOTE: spettatori 200 circa.

FOIANO - Nel turno infrasettimanale una Lastrigiana votata alla difensiva, con un attento 5-3-2, ferma sullo zero a zero i ragazzi di Mister Zacchei, scesi in campo con un volitivo 4-3-3.

Alla mezz’ora Verdelli serve Adami in profondità, ma il numero nove amaranto arriva in ritardo e si fa anticipare in uscita da Marziano. Al 36’ azione insistita dei padroni di casa nell’area ospite, Cacioppini viene messo a terra da un avversario, sembra rigore netto, ma il direttore di gara è di diverso avviso e lascia proseguire il gioco.

Nella ripresa il Foiano alza il baricentro, ma trova una Lastrigiana determinata a mantenere la propria porta inviolata. Nel finale su segnalazione del guardalinee vengono espulsi Borselli e Betti per reciproche scorrettezze. Nei minuti di recupero il Foiano resta addirittura in nove uomini, quando Adami viene espulso per presunto fallo a gioco fermo su un avversario.