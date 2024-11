Ternana-Spal 4-1, Fere lanciatissime

Terni, 2 novembre 2024 - La Ternana batte in rimonta la Spal e continua così la propria corsa nelle zone alte della classifica inanellando il dodicesimo risultato utile consecutivo. Le fere hanno saputo sfruttare pienamente la superiorità numerica maturata nei minuti di recupero del primo tempo, poco dopo il vantaggio estense. Nella ripresa, infatti, la strada verso la vittoria – l’ottava da inizio campionato – è stata spianata dalle reti messe a segno da Curcio, Donati, Cianci e Ferrante, alle quali si aggiungono i due pali colpiti da Casasola e da Cianci.

La Ternana è partita di slancio ma non è riuscita a concretizzare il dominio del proprio gioco, e dopo aver perso Cicerelli per infortunio si è ritrovata sotto al 44’ sulla rete di Karlsson. Gli ospiti, però, proprio sul finire della prima frazione di gioco sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Bruscagin per somma di ammonizioni. Nella ripresa la Ternana è passata al 3-5-2 con gli innesti di Martella e Aloi rispettivamente al posto di Maestrelli e Patanè, e forte del vantaggio di un uomo ha messo alle corde la Spal. La squadra allenata da Abate è partita subito all’attacco e dopo il pareggio conseguito da Curcio al 27’ ha dilagato calando il poker finale. Per le fere si è dunque chiuso con sette punti all’attivo il mini-ciclo delle ultime tre gare di campionato disputate in nove giorni, e adesso la testa va al derby col Perugia in programma domenica prossima al “Curi”.

Ternana-Spal 4-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Donati, Maestrelli (1’ st Martella), Capuano, Tito, Corradini, De Boer (21’ st Ferrante), Patanè (1’ st Aloi), Curcio (39’ st Carboni), Cicerelli (38’ pt Casasola), Cianci. A disp.: Vitali, Romeo, Ferrara, Mattheus, Donnarumma. All. Abate

SPAL (3-5-2) Melgrati, Calapai, Bruscagin, Nador, Bassoli, Mignanelli, Zammarini, Radrezza (14’ st Polito), Awua (5’ pt Buchel), Karlsson (14’ st Antenucci), Bidaoui (6’ st Rao). A disp.: Galeotti, Meneghetti, Sottini, Ntenda, Camelio. D’Orazio. All. Dossena

ARBITRO: Diop di Treviglio

MARCATORI: 44’ pt Karlsson, 27’ st Curcio, 37’ st Donati, 41’ st Cianci, 47’ st Ferrante

NOTE: Spettatori 4.608 (105 ospiti). Espulso: 49’ pt Bruscagin. Ammoniti: Maestrelli, Bruscagin, Calapai, Cianci, Aloi, Melgrati, Ferrante. Angoli: 3 a 4. Recupero: 4’ e 4’