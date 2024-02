Terranuova, il giorno della finale. Parte l’assalto alla coppa Italia

di Francesco Tozzi

È il giorno della finale regionale di Coppa Italia Dilettanti, l’appuntamento più importante di questa stagione sportiva per il Traiana di Marco Becattini. Una gara che i biancorossi stanno preparando da tempo, un trofeo che la dirigenza di piazza Coralli non ha mai snobbato. Sarà una prima volta assoluta per i valdarnesi, così come per gli avversari dello Sporting Cecina. Fischio d’inizio in programma per le 15 allo stadio Gino Bozzi delle Due Strade di Firenze, dove saranno i livornesi a giocare in casa. Il Cecina, dopo aver vinto lo scorso campionato di Promozione, è ritornato dopo 5 stagioni in Eccellenza. I rossoblù occupano in campionato la quintultima posizione del girone A con 23 punti e sono reduci da tre sconfitte consecutive. In Coppa hanno eliminato al primo turno la Geotermica: 2-2 in casa e 3-1 a Larderello, negli ottavi il Fucecchio battuto in casa 3-2, nei quarti la Massese sconfitta 4-3 in trasferta e in semifinale il Fratres Perignano superato 2-1, sempre in trasferta. Il ha invece alle spalle due sconfitte consecutive in campionato, dove, con 40 punti, è medaglia di bronzo del girone B in piena zona playoff. In coppa ha eliminato il Pontassieve al primo turno: 0-0 in trasferta, 3-1 in casa, negli ottavi il Valentino Mazzola fermato in casa 4-2, nei quarti il Foiano lo scorso 29 novembre 2-0, in semifinale il 30 dicembre il Firenze Ovest sconfitto 1-0 grazie al gol di Juan Ortiz Lopez, il primo in maglia biancorossa dell’attaccante argentino.

Non è inoltre la prima volta che le due squadre toscane si incrociano sul rettangolo verde. Sono tre i precedenti tra Cecina e , tutti a metà anni Settanta in Promozione. Nella stagione sportiva 1973-1974, all’andata finì 1-0 per il Cecina, mentre nel girone di ritorno l’allora Terranuovese si impose per 2-0. Altro precedente la stagione successiva: vittoria della Terranuovese 2-0 in casa e sconfitta 1-0 fuori. Infine nel 1975-1976 con una doppia vittoria del Cecina 2-1 in casa e 2-0 fuori. Dati alla mano, si parla di 4 vittorie per il Cecina e 2 per il . Il match di oggi è in gara unica: in caso di parità al 90’, si andrà ai tempi supplementari. Se al 120’ la parità persiste, si terranno i calci di rigore. La vincente accederà alla fase nazionale in cerca di un pass per la serie D.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SPORTING CECINA (4-4-2): Barbanera, Giannini M., Lorenzini, Startari, Milano, Fiorini, Giannini E., Bardini, Pallecchi, Rovini, Carlotti. A disposizione: Sarzanini, Fiorentini, Cionini, Foti, Ghilli, Skerma, Incorvaia, El Falahi. Allenatore: Miano.

TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Minatti, Petrioli, Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Privitera, Sacconi, Massai, Ceppodomo. A disposizione: Antonielli, Arnetoli, Cappelli, Mascia, Senzamici, Marini, Viganò, Ortiz Lopez, Taflaj. Allenatore: Becattini.

Arbitro: Cremone di Pisa (Smecca-Gallà).