Terranuova nella storia: "Più forti delle difficoltà"

La partita di domenica al Matteini resterà negli annali del club di piazza Coralli. Un successo clamoroso sul Grosseto, commentato a caldo dall’allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini, che ha assistito alla partita da lontano, visto che potrà tornare in panchina soltanto sabato prossimo dopo aver scontato quattro giornate di squalifica. "Nessuno credeva a questo risultato - ha detto Becattini - Secondo me il 2-0 sarebbe stato un risultato bugiardo, perché avevo visto una squadra viva che ha subìto gol in occasione di due ingenuità. Eravamo consapevoli di dover soffrire per 90’, ma alla fine sono stati gli ultimi 45’. Il Grosseto ha avuto il predominio, ma alla fine ammetto che Timperanza non ha fatto parate degne di nota". Da sottolineare le performance degli under Tassi e Iaiunese, che hanno messo la firma sulle reti dei valdarnesi. "Ho visto il Grosseto - ha aggiunto - come ce lo immaginavamo: una squadra fortissima con grandi individualità, che ora sta passando un periodo che può capitare a tutti. Quando è stato segnato il gol del 2-1 ho visto il gruppo andare in difficoltà e i miei sono stati bravi ad inserirsi". La vittoria è arrivata nonostante i numerosi infortunati. "Nelle difficoltà questi ragazzi che si allenano la sera dopo otto ore di lavoro riescono a dare il meglio. È il nostro valore aggiunto". Il successo dei valdarnesi per 3-2 ha terremotato il Grifone: Malotti dimissionario e Consonni nuovo tecnico.

Francesco Tozzi