Terranuova per la storia. Becattini sfida il Siena

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

È forse la sfida più importante di tutto il campionato. È il giorno di Siena-Terranuova, una gara al vertice del girone B di Eccellenza che resterà nella storia. Sarà una resa dei conti tra le due compagini, visto che al Matteini lo scorso 15 ottobre finì 1-1, un risultato che mise tutti d’accordo. A segno andarono Biancon e Sacconi e l’incontro fu particolarmente acceso per via delle espulsioni di Hagbe, del tecnico Magrini e del responsabile area tecnica del Terranuova Morbidelli. Voria e Becattini cercano entrambi i 3 punti: il primo per scongiurare una potenziale crisi dei bianconeri – che devono anche fare a meno di mister Magrini, squalificato fino al 5 febbraio – il secondo per entrare di diritto nella hall of fame del calcio terranuovese. Già lo scorso anno i biancorossi si erano guadagnati l’appellativo di "ammazzagrandi" per i successi contro Arezzo, Pianese, Poggibonsi. Oggi si presentano con un curriculum di tutto rispetto: terzi in classifica, imbattuti al Matteini, 7 partite vinte e 4 pareggiate, migliore difesa del girone con 9 reti al passivo, una sola rete subita in casa in 11 gare giocate, 9 risultati utili consecutivi con 6 vittorie e 3 pareggi, 14 clean sheet in 21 giocate e 697 minuti senza subire gol.

La capolista Robur finora non ha mai perso e non vuole certo inciampare contro i valdarnesi. Vista l’importanza del match, la Curva Guasparri e i Fedelissimi hanno chiamato a raccolta i tifosi per gremire il Berni delle Badesse in ogni ordine e grado. Ieri il tifo organizzato si è recato agli allenamenti per incitare la squadra. Voria, vice allenatore del Siena, l’ha annusata e non vuole fare passi falsi: "Signa e Terranuova sono le più attrezzate dopo di noi. È una partita importante, da giocare con la giusta concentrazione. Dopo questi tre pareggi vogliamo tornare a fare bottino pieno".

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SIENA (4-3-1-2): Giusti, Pagani, Biancon, Achy, Agostinone, Hagbe, Lollo, Bianchi, Candido, Boccardi, Galligani.

All. Voria.

TERRANUOVA (4-2-3-1): Fedele, Minatti, Petrioli, Cioce, Bega, Saitta, Mannella, Marini, Sacconi, Massai, Ceppodomo.

All. Becattini

Arbitro: Iudicone di Formia.