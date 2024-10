Terranuova senza paura. Becattini al test Grosseto

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

"Non sarà facile, ma faremo la nostra partita". Parola di Marco Becattini, che carica i suoi in vista della gara in programma oggi pomeriggio al Matteini contro il blasonato Grosseto dell’ex Benucci. È sempre un Terranuova Traiana in piena emergenza quello che scenderà in campo, ma i risultati degli ultimi match hanno dimostrato che il gruppo è solido, nonostante le numerose assenze. "Purtroppo non riusciamo a vedere la luce - ha spiegato il tecnico - per ora i ragazzi stanno facendo qualcosa di grandioso. Scendiamo in campo senza alibi, perché quelli che giocheranno sono calciatori che possono dare garanzie".

L’avversario non spaventa, ma la caratura degli unionisti è indiscutibile. La vittoria contro la Sangio, dopo la disfatta di Livorno, ha risollevato il morale dei maremmani e Malotti, terminata la squalifica, sarà di nuovo a fianco dei suoi.

"Essendo una neopromossa - ha aggiunto il tecnico biancorosso - per noi tutte le partite sono difficili. In ogni gara ci giochiamo la pelle e quando arriva il Grosseto sappiamo che il nome e i trascorsi di quella società parlano da soli. Oggi inoltre ritorna in panchina Malotti e questo è sicuramente un valore aggiunto".

Il Terranuova non vuole rinunciare a giocare con la propria identità. Becattini potrebbe ritrovare Oitana, che partirà dalla panchina. Il bomber argentino si era infortunato durante la partita in casa con la Fezzanese, pochi minuti dopo Cioce. Proprio il playmaker genovese è stato sottoposto in questi giorni ad un intervento chirurgico per un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti avevano evidenziato la lesione quasi totale del crociato anteriore e del menisco laterale.

L’operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione, ne avrà per molto. Viste infine le disposizioni delle autorità, i supporter grossetani parcheggeranno nel piazzale della Fimer, con accesso allo stadio lungo il Ciuffenna. I tifosi terranuovesi potranno invece parcheggiare nel piazzale dietro la palestra, con accesso dai campi da padel. Piazza Coralli sarà off limits.

Così in campo (ore 15)

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Petrioli, Bega, Senzamici, Cappelli; Privitera, Massai; Dini, Marini, Tassi; Sacconi. All. Meniconi (Becattini squalificato).

GROSSETO (4-3-3): Raffaelli; Guerrini, Possenti, Cretella, Bolcano; Sabelli, Cela, Aprili; Addiego Mobilio, Marzierli, Senigagliesi. All. Malotti.

Arbitro: Grieco di Ascoli.