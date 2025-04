Terranuova Traiana domani a Civita Castellana con il Flaminia

Arezzo, 16 aprile 2025 – Ultimi 270 minuti di campionato e anticipo pasquale con il brivido per il Terranuova Traiana, di scena domani a Civita Castellana contro il Flaminia. È la prima delle tre finali per la formazione di Marco Becattini, reduce dall'importantissima vittoria di domenica scorsa a Poggibonsi. Il match nella Tuscia laziale è fondamentale per continuare a mantenere intatte speranze di salvezza. Il successo allo Stefano Lotti ha infatti consentito ai biancorossi di rimettersi in carreggiata e un'altra vittoria a Civita Castellana potrebbe addirittura consentire al Terranuova Traiana di sperare in un miracolo, ovvero la salvezza diretta.

Al momento, comunque, tanto per rimanere con i piedi per terra, l'ipotesi più probabile è quella di playout a cui biancorossi vorrebbero casomai arrivare da quartultima. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia. Una sconfitta contro i laziali sarebbe pericolosissima e potrebbe aprire le porte dell'Eccellenza, pericolo che sarebbe molto reale. La squadra valdarnese, dopo l'impegno di domani, fischio d'inizio alle ore 15:00, tornerà in campo il 27 aprile ospitando allo stadio Mario Matteini il Figline di Loris Beoni, per concludere poi la stagione regolare il 4 maggio a San Giovanni Valdarno. Un finale vietato ai deboli di cuore.