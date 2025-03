Terranuova Traiana domani a Siena

Arezzo, 14 marzo 2025 – Domani il Terranuova Traiana sarà di scena allo Stadio Artemio Franchi di Siena per affrontare i padroni di casa nel recupero della 27ª giornata del girone E di Serie D. La gara, inizialmente prevista per domenica 9 marzo, è stata posticipata a domani sabato 15 marzo a causa della concomitanza con la Strade Bianche 2025, l’importante competizione ciclistica che ogni anno richiama migliaia di appassionati nel cuore della città toscana. I biancorossi arrivano alla sfida di domani reduci da una preziosa vittoria casalinga per 1-0 contro il Ghiviborgo, successo che ha portato a 7 i punti conquistati nelle ultime cinque partite. Un risultato che ha permesso alla squadra di mister Marco Becattini di salire a quota 28 punti in classifica, posizionandosi al quindicesimo posto con un bilancio di 6 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Dall'altra parte il Siena, attualmente quinto con 43 punti, si presenta all’appuntamento forte del successo esterno per 2-1 nel match contro la Sangiovannese del 2 marzo. I bianconeri hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque gare e puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff.

In vista della sfida, l’attaccante del Terranuova Traiana Christian Iaiunese ha sottolineato l’importanza di affrontare l’impegno con determinazione e coraggio, consapevole delle difficoltà ma anche delle potenzialità del gruppo. Il preparatore dei portieri Nico Gronchi ha evidenziato il lavoro svolto in settimana per preparare al meglio la squadra in vista di una gara che si preannuncia intensa e combattuta. Per il Terranuova Traiana sarà un’occasione importante per proseguire il buon momento e cercare punti preziosi nella corsa verso la salvezza, in uno stadio di prestigio e contro un avversario che punta in alto. Fischio d’inizio domani alle 14.30 a Siena. L’arbitro sarà Fabio Rinaldi di Novi Ligure e Assistenti Bruno Dattilo di Roma 1 e Alexandru Frunza di Novi Ligure. Giocare al Rastrello, stadio che ha conosciuto anche la serie A, è sicuramente prestigioso per la squadra di Marco Becattini, che però non può stare troppo a sottilizzare. C’è bisogno di fare punti e con qualsiasi squadra. Da qui alla fine del campionato saranno tutte finali e i biancorossi vogliono dare seguito alla vittoria con il Ghiviborgo. Sarà un finale di stagione al cardiopalma.