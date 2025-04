Terranuova Traiana sfida Poggibonsi: scontro decisivo per la salvezza in Serie D

Punti pesanti oggi in palio allo Stefano Lotti di Poggibonsi. Si tratta del primo di quattro scontri diretti, quattro finalissime, che condurranno il Terranuova Traiana al termine della sua seconda stagione in serie D. I biancorossi provengono da cinque risultati utili consecutivi, ultimo il pareggio contro il neopromosso Livorno. Stavolta è necessaria una vittoria se i valdarnesi intendono uscire dalla zona retrocessione diretta. I leoni, dal canto loro, hanno due sconfitte alle spalle e nel giorno del centenario del club desiderano fare bella figura di fronte al pubblico locale per consolidare la salvezza diretta. La società valdarnese è consapevole che la salvezza in quarta serie è un obiettivo storico da raggiungere e tutte le energie sono state infatti convogliate nel raggiungimento del traguardo. Rientra Marini, tra le fila del Terranuova, dopo aver scontato una giornata di squalifica. "Un giocatore importante per questa rosa - ha detto il vice di Becattini, Meniconi - un ragazzo fondamentale anche per il clima del gruppo". Privitera entra invece nel novero dei diffidati, lista che si ingrossa pericolosamente sul rush finale.

Il Poggibonsi di Ciccio Baiano dovrà fare a meno di Martucci. All’andata si giocò al Matteini e furono gli uomini allora allenati da Calderini a spuntarla per 1-0. Nella stagione 2022-23, invece, una vittoria a testa. Nel girone di andata 3-0 per i valdelsani, dove ad andare a segno furono Bonechi, Riccobono e Regoli. Nel retour match fu il Terranuova a prevalere per 3-2 espugnando il Lotti grazie ad un autogol di Gistri e alle reti di Petrioli e di Gautieri allo scadere. Ma oggi per Sacconi e soci sarà tutta un’altra storia.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

POGGIBONSI (3-5-2) Pacini; Pisco, Borri, Fremura; El Dib, Valori, Bigica, Mazzolli, Cecconi; Belli, Bellini. All.: Baiano

TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Senzamici, Saitta, Bega, Tassi; Privitera, Mannella; Marini, Degl’Innocenti, Massai; Iaiunese. All.Becattini

Arbitro: Di Palma di Cassino (Manfredini-Lufi)

Francesco Tozzi