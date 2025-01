Terranuova verso Seravezza. Per Becattini è una finale

Verrà disputata allo stadio Buon Riposo di Seravezza la gara tra Fezzanese e Terranuova in programma per domenica 26 gennaio alle 14.30, valida come 21a giornata di andata del campionato di serie D girone E. A comunicarlo è stato il club ligure, vista l’indisponibilità del campo da gioco Miro Luperi di Sarzana.

Il Terranuova a trazione Becattini punta alla trasferta di domenica per fare bottino pieno in casa dell’ultima della classe, anche se l’ultima volta che i biancorossi hanno giocato sul sintetico del Buon Riposo non è andata proprio benissimo: il 10 novembre 2024 i valdarnesi furono costretti a capitolare 6-1 contro i padroni di casa del Seravezza in un match dal risultato tennistico.

Contro la Fezzanese sarà un’altra storia, anche se i verdi sono riusciti a spuntarla con il Siena e, nonostante la sconfitta, hanno pur sempre segnato 3 reti al Picchi di Livorno. Da inizio stagione hanno cambiato ben tre allenatori (Rolla, Ruvo, Gatti). All’andata finì 2-0, con il Terranuova che mise a segno la prima vittoria stagionale.

I ragazzi di Becattini stanno preparando la trasferta di domenica come fosse una finale. Tra gli assenti di peso in quel di Seravezza spicca Degl’Innocenti, espulso con rosso diretto domenica scorsa dopo neanche un quarto d’oro di gioco.

