Terre, primo step per la D. Medolla, arriva il colpo Neri

di Davide Setti

Oggi Terre di Castelli e Smile tornano in campo, ma intanto proseguono i colpi di mercato. Il Castelfranco – in attesa del confronto fra proprietà e il ds Ghidini che al 90% non resterà – perde anche bomber Bertetti (16 reti) che sembrava diretto in D o addirittura in C, ma alla fine ha scelto la Vianese in Eccellenza dove ritrova Palmiero e Marconi, poi come anticipato qui i reggiani hanno ufficializzato anche Andrea Caselli dal Formigine. In Promozione il Monteombraro riporta a casa il difensore ’95 Abdelali Naini dall’Anzolavino, a Fiorano torna fra i pali Alex D’Arca (’97) dall’Atletico Spm, La Pieve ha confermato anche il difensore Cehu. In Prima come anticipato arriva l’ufficialità del colpo del Medolla, che blinda la porta con Alessandro Neri (’87) che ha lasciato dopo due anni il San Felice e scende per la prima volta in categoria, dopo aver giocato per una vita fra Promozione ed Eccellenza con le maglie di Solierese, San Felice, Rolo e Cittadella, colpo che conferma le ambizioni della società biancoverde. In Seconda la Maranese ha scelto mister Marco Bernabei ex Valsa. In Terza resta a Concordia bomber Angiolini (21 reti).

Eccellenza. Alle 16 si gioca l’andata delle semifinali nazionali per la D. Il Terre di Castelli gioca sul campo del Giulianova, in un "Fadini" da sold out con quasi 3mila spettatori (ritorno il 2/6 a Castelvetro): per mister Domizzi out Sakaj, Uhunamure, Massari e Gozzi, torna Scarlata, tutti disponibili negli abruzzesi. Chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. In campo anche il Granamica che ospita lo Zenith Prato (ritorno il 2/6 in Toscana), chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Castelfidardo-Unipomezia.

Promozione. Si gioca la finale playoff regionali Bobbiese-Faenza a Brescello (16,30), entrambe sono già ripescate assieme alle due sconfitte in semifinale Solarolo e Arcetana. Se Terre e Granamica liberano altri posti salendo in D questo l’ordine ripescaggi: Sp. Scandiano (vincente Coppa), Bibbiano, Valsanterno, Cattolica e Alsenese.

Prima. Lo Smile già certo del ripescaggio gioca la semifinale regionale (18,30): Sannazzarese-Smile a Collecchio e X Martiri-Riccione a Cotignola. Le 2 vincenti giocano sabato 1/6 la finale che dà la Promozione, ma 6 delle altre 7 sono già certe del ripescaggio con questo ordine: Colombaro vincente di Coppa, poi la perdente della finale, le due perdenti delle semifinali e 3 delle 4 sconfitte nei quarti (Edelweiss, Sorbolo e Masone), per ora Valsetta Lagaro prima delle escluse. Allo Spilamberto ecco la punta Alfredo Bartolini, classe ’95 reduce da 11 col Msp.