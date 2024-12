Terremoto Pianese: il tecnico Prosperi se ne va!. Oggi l’annuncio del successore. C’è Formisano

Più che un fulmine a ciel sereno una tempesta (im)perfetta. La giornata di ieri dela Pianese ha sostanzialmente dell’incredibile visto l’addio di mister Fabio Prosperi, autore della promozione dalla D alla C e dell’ottimo girone di andata degli amiatini in questa stagione. "L’Us Pianese comunica che nella giornata odierna è stata formalizzata la risoluzione consensuale con l’allenatore Fabio Prosperi e il suo staff tecnico, composto dal vice allenatore Umberto Di Giacomo e dal preparatore atletico Emanuele Vassalli. Al mister e al suo staff, protagonisti della cavalcata che ha riportato le zebrette tra i professionisti con la vittoria del campionato di Serie D, la società formula i ringraziamenti per l’impegno profuso in questo anno e mezzo e augura loro le migliori fortune per il prosieguo di carriera". Questo lo scarno comunicato stampa del pomeriggio di ieri con cui il club del patron Sani si congedava dal tecnico abruzzese. I motivi di un addio oggettivamente clamoroso al momento non sono stati resi noti dalla società che oggi dovrebbe tenere un incontro con la stampa per chiarire la situazione e ufficializzare il nuovo allenatore che sarà quasi sicuramente Alessandro Formisano (nella foto). Restando per un attimo su Prosperi e sull’addio a lui e al suo staff resta decisamente plausibile un dissidio, probabilmente recente, con il club (magari sul tema mercato) anche se il fatto che in caso di esonero o risoluzione contrattuale entro il 20 dicembre un allenatore possa accasarsi in un’altra società lascia il dubbio che a Prosperi sia arrivata qualche proposta importante da altre squadre. In ogni caso l’ex allenatore del Vastogirardi (esperienza condivisa proprio con il direttore sportivo bianconero Cangi che lo ha poi voluto anche a Piancastagnaio nel giugno del 2023) potrà appunto accasarsi immediatamente se gli arriveranno richieste. La scelta, decisamente repentina, della Pianese come detto è ricaduta sul giovane Formisano che è stato esonerato poche settimane fa dal Perugia (al suo posto Zauli) e che adesso deve rescindere col club umbro e poi sarà libero di diventare il nuovo allenatore bianconero. Oggi potrebbe dirigere il primo allenamento con il suo staff in vista del difficile esordio di Arezzo, ultima di andata, di domenica. Ironia della sorte la gara successiva sarà quella del Curi di Perugia, domenica 22.

Guido De Leo