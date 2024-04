Terremoto Pistoiese sulla classifica. Il Prato è a cinque passi dai playoff

Il terremoto Pistoiese avrà grosse ripercussioni sul campionato, sia nella lotta al vertice, sia nella lotta per evitare la retrocessione. Ma potrebbe anche riaccendere la corsa ai play off. L’esclusione degli arancioni dal girone D di serie D per la seconda mancata presentazione consecutiva con il San Giuliano City ha decretato un triste epilogo per l’‘olandesina’. Si attende il comunicato ufficiale del giudice sportivo, ma verosimilmente la classifica verrà di conseguenza stravolta e tutti i punti conseguiti contro la Pistoiese dalle varie formazioni del girone verranno eliminati. I rapporti di forza e le posizioni potrebbero dunque modificarsi, e non poco.

E il Prato? Beh, dopo il pareggio di ieri contro il Fanfulla la strada verso il sogno play off, per i biancazzurri è diventata molto in salita. Ma guardando alle squadre di vertice è anche vero che ai biancazzurri verranno tolti, nel caso, soltanto 3 punti (dagli attuali 47 passerebbe a quota 44), visto che nel derby di andata fu proprio la Pistoiese ad imporsi al Lungobisenzio. La capolista Carpi dovrebbe perdere 4 punti, mentre al Ravenna ne verranno tolti 6. Rimarranno comunque loro in lotta per il primato, anche se il Carpi guadagnerà decisamente ossigeno portando a 4 le lunghezze di vantaggio sui ravennati, rispetto alle attuali 2. A tre giornate da termine regalo non da poco. In zona play off Corticella e Lentigione giocheranno una partita in meno, in caso di esclusione dei pistoiesi, perché non li affronteranno in questi ultimi turni. Al Corticella verrà comunque tolto un punto e scenderà a quota 53, mentre al Lentigione ne toglieranno 3 e si attesterà a quota 52. Una bella mazzata la riceverà il Forlì, attualmente terzo in graduatoria a quota 55, ma col rischio di vedersi decurtati i 6 punti ottenuti contro gli orange e di scivolare a 49 punti, tallonato dalla Victor San Marino, che con soli tre punti in meno si attesterebbe a quota 48.

Il Prato, con 44 punti, di conseguenza ne avrebbe 5 da recuperare sul Forlì in tre partite per rientrare in griglia play off. Ci sono poi ulteriori suggestioni molto pittoresche e stimolanti. Nelle ultime tre partite, infatti, i biancazzurri affronteranno prima il Lentigione (domenica a Sorbolo in trasferta), poi la Victor San Marino al Lungobisenzio e infine il Corticella, a chiusura della regular season, in trasferta il prossimo 5 maggio. La missione rimane comunque quasi impossibile, ma vincere i tre scontri diretti potrebbe anche regalare gioie inattese, considerando che, come detto, sia Corticella che Lentigione avranno soltanto un’altra partita, oltre a quella contro il Prato, per fare punti e difendere il piazzamento nei play off. Nel dettaglio il Lentigione affronterà il Fanfulla e poi dovrebbe stare alla finestra nell’ultima domenica di campionato, mentre il Corticella giocherà contro il Borgo San Donnino ancora in lotta per la salvezza domenica prossima e poi dovrebbe saltare il turno precedente la sfida coi lanieri.

L. M.