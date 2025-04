Tersini fuori 6 giornate. Dura stangata al difensore

Una dura stangata per Stefano Tersini. Se lo sfortunato Michael Salis ha concluso la stagione a seguito del brutto fallo subito (è già stato operato a tibia e perone ad Arezzo e a lui vanno gli auguri di una pronta guarigione), per il difensore centrale del Sansepolcro – autore del rude intervento - sarà la stessa cosa a livello disciplinare, dal momento che dovrà scontare ben sei giornate di squalifica e ne mancano tre alla conclusione dell’Eccellenza umbra. La motivazione, nel provvedimento adottato, è fin troppo chiara: "Espulso in quanto entrava con vigoria sproporzionata in scivolata a gamba tesa sulla tibia di un giocatore della squadra avversaria (Michael Salis, appunto), causandogli la frattura dell’arto, necessitandosi il trasferimento del giocatore in ospedale con l’ambulanza". Una notizia che non sorprende: che sul conto di Tersini non ci andassero leggeri era più che prevedibile, nonostante la disperazione dello stesso atleta (che ha pure pianto prima di raggiungere gli spogliatoi) per aver immediatamente capito l’entità del colpo che aveva inferto all’attaccante ospite.

Allo stadio Laureti di Terni, dove domenica prossima il Sansepolcro è atteso da una partita chiave del campionato, non ci sarà nemmeno capitan Gorini, che ha raggiunto il limite di ammonizioni che lo costringerà a star fuori: tornerà a disposizione il 27 aprile, dopo la lunga pausa prevista.

Claudio Roselli