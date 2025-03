Terza categoria. Atletico e Bgv dividono la posta

L’Atletico Esperia ha pareggiato fra le mura amiche contro il BGV Soccer, per uno 0-0 che in fin dei conti serve poco ad entrambe le contendenti. E’ il risultato del posticipo del lunedì per quel che riguarda il ventitreesimo turno del campionato di Terza Categoria, che si è giocato solo in parte a causa dei risvolti del maltempo dello scorso weekend: sugli otto incontri del programma, ben sei sono infatti stati rinviati.

La Briglia – Tobbiana, Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani, Carraia – Carmignano, Eureka – Firenze Nord, Las Vegas – Colonnata e Paperino San Giorgio – Prato Sport dovrebbero essere recuperate la prossima settimana, con tutta probabilità fra mercoledì e giovedì (con l’ufficializzazione che dovrebbe arrivare a breve).

La classifica parziale vede al comando La Libertà Viaccia, che ha superato con un netto 5-1 la CDP Vaianese e si è portata a 50 punti. Uno in più della Polisportiva Carraia, che però ha come detto una gara in meno.

Con il punto conquistato due giorni fa, l’Esperia aggancia comunque la Polisportiva Bacchereto al sesto posto (a quota 38) e si porta a sole due lunghezze dalla zona playoff. Stasera l’attenzione andrà ad ogni modo alla finalissima di Coppa Faggi, con calcio d’inizio già previsto al Chiavacci per le 21: novanta minuti di tempi regolamentari, eventualmente due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e lotteria dei rigori qualora dovesse persistere la situazione di parità.

Si sfideranno l’Eureka ed il Carmignano, con la vincente che oltre ad aggiudicarsi il trofeo avrà la possibilità di giocarsi la promozione in Seconda Categoria agli spareggi con le altre vincitrici delle coppe provinciali. E trattandosi di una gara unica, si prospetta un confronto interessante ed aperto.

Giovanni Fiorentino