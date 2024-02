Terza categoria. Atletico e Virtus Amiata in campo

Si gioca oggi a Campagnatico l’atto finale della Coppa provinciale di Terza Categoria tra Atletico Grosseto 2015 e Virtus Amiata. Calcio d’inizio alle 20.30 all’impianto sportivo "Galli" di Campagnatico, dove grossetani ed amiatini si contendono il trofeo valido per il terzo "Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria". Le due formazioni sono arrivate a questa finale vincendo i due triangolari di semifinale: l’Atletico Grosseto ha avuto la meglio di Ribolla e Paganico, mentre la Virtus Amiata si è imposta nei confronti di Orbetello Scalo e Pitigliano. L’Atletico Grosseto è alla sua quarta finale in nove anni di esistenza, di cui tre consecutive e con la scorsa edizione disputata a Fonteblanda dove vinse ai calci di rigore con il Pitigliano. La novità in questa manifestazione è che la squadra vincitrice parteciperà alla fase regionale e la vincente di questa fase sarà promossa alla categoria superiore.