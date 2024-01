Terza Categoria. Attesa per lo scontro al vertice

La quindicesima giornata di Terza Categoria prenderà il via domani e l’attenzione è per il big match di Vaiano domenica alle 15, quando la Valbisenzio Academy prima della classe riceverà il San Giusto secondo. Ma non si può non tenere conto de La Briglia Vaiano, terza dopo il 2-0 al Carmignano. Ed espugnando anche il campo del Paperino San Giorgio, domani alle 14.30, i vaianesi sarebbero secondi. La Polisportiva Naldi vuole rimanere sul treno-promozione, superando il Colonnata. In caso contrario, la Polisportiva Bacchereto potrebbe ridurre le distanze: battere il Montepiano sembra tutt’altro che un’impresa impossibile. A chiudere, Grignano - Eureka. Quattro i posticipi domenicali, iniziando da Tobbiana - Las Vegas alle 14.30: il club vaianese non ha abbandonato il sogno di avvicinarsi alle posizioni che contano. Idem per La Libertà Viaccia: sfruttando il fattore-campo per regolare il Carmignano, potrebbe guardare a prospettive interessanti. La sfida BGV Soccer contro l’Eurocalcio B non assegnerà punti.