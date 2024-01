Terza categoria. Brisighella, c’è il Lugo

Dopo un mese torna il campionato di Terza Categoria, anche se domenica scorsa si è vissuto l’antipasto delle semifinali di Coppa. Nel girone A, la capolista Punta Marina gioca il derby di Porto Corsini, formazione alla ricerca di un piazzamento tra le prime otto per poter disputare i playoff. Il Mezzano – che, intanto, si è qualificato per la finale di Coppa – è staccato di 6 punti (ma ha perso una gara a tavolino) e se la vedrà domani, come i rivali del resto, in casa contro il Cral Mattei. Oggi sono in programma 4 gare: match clou a Ravenna, dove la Compagnia dell’Albero di Giacomo Marrone (in foto) affronta ai Coyotes.

Nel girone B, grossa insidia per il Brisighella, primo della classe, sul campo dello Sporting Lugo, quarto a 4 punti dalla vetta. In agguato Prada (impegnato comunque col Lugo, quinto) e Pro Loco Reda, rispettivamente staccati 1 e 2 punti dalla vetta. Programma Terza Categoria (14ª giornata, ore 14.30). Girone A: Atlas-Carpinello, C. Albero-Coyotes, J. Cervia-Bisanzio, S. Romagna-Monti. Domani: Mezzano-E. Mattei (ore 15), P. Corsini-P. Marina. Domani: Riposa: Pol. Camerlona.

Classifica: P. Marina 32; Mezzano 26; Atlas 23; C. Albero 21; Carpinello 20; Coyotes 15; J. Cervia, Camerlona 14; P. Corsini 13; Bisanzio 11; Monti, Mattei 9; S. Romagna 7. Girone B: Lectron-P. L. Reda, Marradese-M. Bubano (ore 15,30). Domani: Prada-Lugo, Sp. Lugo-Brisighella, Vatra-Biancanigo, Villanova-Giovecca. Riposa: Ulisse&Penelope. Classifica: Brisighella 27; Prada 26; P. L. Reda 25; Sp. Lugo 23; Lugo 19; Biancanigo 17; Giovecca 16; Vatra 15; Ulisse 14; M. Bubano, Marradese 11; Lectron 7; Villanova 6.

