Terza Categoria. Capraia e Lazzeretto, tre punti sotto l’Albero

Natale con i fiocchi per Capraia e Sporting Lazzeretto, le due compagini locali del girone B di Terza Categoria fiorentina che si sono ’regalate’ un bel successo nell’ultima giornata prima della sosta invernale (recupero del turno rinviato lo scorso 5 novembre per l’alluvione che colpì la Toscana), che si concluderà nel weekend dell’Epifania. Partiamo dai primi, che hanno liquidato con un netto 3-0 casalingo l’Atletico Valdipesa. I ragazzi di mister Costoli, che nel frattempo si sono rinforzati con l’arrivo dal Castelfiorentino United (Eccellenza) del centrocampista offensivo classe 1999 Luca Boni (nella foto), sono andati a segno con Cioni, Pellegrini e Allegri. Con questi ulteriori 3 punti il Capraia si mantiene al secondo posto insieme al Bibe 1964 a quota 32, con 7 lunghezze di ritardo dalla capolista La Lanterna. Lo Sporting Lazzeretto ha invece regolato 3-2 in rimonta, sempre sul campo amico, i fiorentini del San Michele Cattolica Virtus grazie grazie ai centri di Beconcini, Perri e Bartoli. Successo, secondo di fila, che permette alla squadra di Lottini di portarsi a meno 6 dalla zona play-off. Nello stesso raggruppamento torna a fare punti anche il Marcialla City, che sul proprio campo impone il pari al ben più quotato Atletico Esperia. Dopo un rigore sbagliato dagli avversari al 20’ ed il gol del vantaggio all’80’, sfruttando la superiorità numerica i padroni di casa riescono a trovare l’1-1 nei minuti di recupero con Andrea Buttitta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ancora un amaro 2-1, invece, per gli empolesi del Serravalle. Stavolta la squadra di Pieri si arrende sul campo del Quinto. Dopo un eurogol di Zeoli che vale il momentaneo 1-1 all’intervallo, i fiorentini siglano il gol-partita a metà ripresa direttamente da corner. Nel girone B di Pisa niente da fare invece per il Calasanzio sul campo della corazzata La Corte, adesso capolista al pari dell’Avane ma con una gara in meno. I gialloblù di Lazzoni si sono infatti dovuti arrendere 3-0 in casa dei pisani nell’ultimo match della giornata rinviata a per l’alluvione ancora da recuperare. Con 13 punti il Calasanzio resta in corsa per i play-off.