Terza Categoria. Capraia sorride con Rosi e Ciulli

In terza categoria il Capraia supera per 2-0 il Marcialla nel girone A di Firenze, grazie ai gol di Rosi e Ciulli che permettono ai gialloblu di mantenere la terza posizione in classifica a quota 38 punti, in piena zona play-off. L’Avane invece passa per 1-0 contro il Ponzano grazie alla rete del match winner Viti, allungando così in vetta nel girone B di Pisa, e posizionandosi a +4 su La Corte, che cade per la seconda volta di fila in casa. Nello stesso girone di Pisa il Calasanzio ottiene un prezioso successo contro l’Oltrera in chiave play-off, la doppietta di Pisano fa crollare gli ospiti. Il Ponte a Elsa cade invece a sorpresa sul campo del Casteldelbosco. Sulla strada dei play-off si inizia anche a intravedere i Giovani Fucecchio che continuano il loro percorso dopo aver calato un poker in trasferta contro il Marciana, fanalino di coda. Nel girone A di Firenze il Bilbe 1964 supera agilmente il Lazzeretto, così come San Lorenzo contro il Serravalle.